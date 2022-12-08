بحضور ولي العهد.. جامعة الملك سعود تمنح الرئيس الصيني الدكتوراه الفخرية

بحضور سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، منحت جامعة الملك سعود رئيس جمهورية الصين شهادة الدكتوراه الفخرية في الإدارة، استحقاقًا وتكليلًا لإنجازاته وجهوده الكبيرة في الإدارة والقيادة، وعرفانًا للعلاقة المزدهرة والتعاون المستمر بين البلدين الصديقين.