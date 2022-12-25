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عبر شبكة قنوات عين

بدء البث المباشر لدروس الفصل الدراسي الثاني بكافة مراحل التعليم

2022-12-25 الساعة 9:30
بدء البث المباشر لدروس الفصل الدراسي الثاني بكافة مراحل التعليم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شبكة قنوات عين، اليوم الأحد، بدء البث المباشر لدروس الأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثاني.

ونشرت قنوات عين عبر حسابها على موقع “تويتر” أن الدروس تشمل مراحل رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط والثانوي.

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وللمرحلة الابتدائية والمتوسط والثانوية يمكن المتابعة من هنا.

وبالنسبة لمرحلة رياض الأطفال بمكن المتابعة من هنا.

جداول الدروس

وفي وقت سابق، أعلنت قنوات عين جداول دروس الحصص اليومية، للصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، للأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثاني عبر قنوات “عين”، أو موقع “يوتيوب” أو منصة “مدرستي”.

وأضافت القناة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنها ستبدأ في البث مباشر عبر قنوات عين من الساعة 7:00 صباحًا، أو عبر اليوتيوب أو منصة مدرستي.

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