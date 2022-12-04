بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق

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أعلن الباحث في شؤون الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، اليوم الأحد، بداية الحالة المطرية السابعة على 4 مناطق.
أكثروا عباد الله من الاستغفار – فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار – والصدقة والأحسان الى المساكين والضعفاء وصلة الأرحام لعل الله يرحمنا
في السناب متابعة خاصة
بداية #الحالة_الممطرة_السابعة
السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من حائل وشمال الشرقية وغرب القصيم وغرب الكويت pic.twitter.com/6hDthqsPkMقد يهمّك أيضاً
— عبدالعزيز بن محمد الحصيني "المبشر" (@A__alhussaini) December 4, 2022
وذكر الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر، وجود سحب رعدية ممطرة على أجزاء من حائل وشمال الشرقية وغرب القصيم وغرب الكويت.
توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد أن تشهد أجزاء من منطقتَي القصيم وحائل، والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنوّرة، تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة، ترافقها الرياح النشطة وزخات البَرَد مع احتمال جريان السيول على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية “رفحاء”، والمنطقة الشرقية “حفر الباطن”.
كما رجَّح المركز أن تتكوّن السُّحب الرعدية الممطرة، ترافقها رياح نشطة فوق أجزاء من جازان، وعسير، والباحة، مع إمكانية تشكُّل الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من الشرقية، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنوّرة.