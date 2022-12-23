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كبدت الشركة خسائر كبيرة

بدء العد التنازلي لقرار Netflix بإنهاء مشاركة كلمة المرور

2022-12-23 الساعة 4:33
بدء العد التنازلي لقرار Netflix بإنهاء مشاركة كلمة المرور
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تعمل Netflix على اتخاذ إجراءات صارمة بشأن مشاركة كلمات المرور في بداية عام 2023 وذلك في خطوة ستؤثر على 100 مليون مشاهد.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، يقول المطلعون إن الوقت قد حان أخيرًا، حيث تكافح نتفليكس من أجل علاج مشكلة نقص نمو أعداد المشتركين المخيبة للآمال.

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خطورة مشاركة كلمات المرور للشركة

وقال مصدر مطلع على المشكلة لصحيفة وول ستريت جورنال إن مشاركة كلمة المرور كلفت الشركة العديد من المشتركين.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك، ريد هاستينغز، لكبار المسؤولين التنفيذيين في اجتماع الشركة إن مشاركة كلمات المرور استمرت لفترة طويلة وأن وباء كورونا أخفى فقط مدى سوء الأمر.

بدء العد التنازلي لقرار Netflix بإنهاء مشاركة كلمة المرور

100 مليون شخص مهدد

والآن، يواجه 100 مليون شخص الذين يستعيرون كلمات المرور فقدان مشاهدة برامجهم المفضلة على المنصة، على الرغم من أن المصادر أخبرت وول ستريت جورنال أن Netflix من المحتمل أن تفرض الحظر بحذر لأنها تخشى رد فعل عنيف.

ولا تزال السياسة الدقيقة وكيفية تنفيذها غير واضحة، ولكن من المتوقع أن تستخدم الشركة عناوين IP لتتبع مشاركة كلمة المرور وإغلاقها ما لم يرغب المستهلكون في دفع رسوم إضافية لمشاركة كلمة المرور.

وجربت نتفليكس ذلك في أمريكا الجنوبية، حيث فرضت رسومًا إضافية على المشتركين.

تحول جذري لسياسة Netflix 

ويُعد ذلك تحولًا جذريًا للشركة التي سبق وأن غردت في عام 2017 قائلة إن الحب هو مشاركة كلمة مرور.

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