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بهدف تسهيل إجراءات الدخول

بدء تطبيق اشتراط البصمة لإصدار تأشيرة العمرة إلكترونيًا للقادمين من 5 دول

2022-12-02 الساعة 2:40
بدء تطبيق اشتراط البصمة لإصدار تأشيرة العمرة إلكترونيًا للقادمين من 5 دول
المواطن - الرياض

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن بدء تطبيق اشتراط تسجيل البصمة لإصدار تأشيرة العمرة إلكترونيًا للقادمين إلى مكة المكرمة من بريطانيا، تونس، الكويت، بنجلاديش، وماليزيا.

هدف التسجيل

وذكرت وزارة الحج أن بدء تطبيق اشتراط تسجيل البصمة لإصدار تأشيرة العمرة إلكترونيًا يأتي بهدف تسهيل إجراءات الدخول عبر منافذ المملكة، وإثراء التجربة الرقمية لضيوف الرحمن.

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خطوات تسجيل البصمة

وتتمثل خطوات تسجيل الخصائص الحيوية “البصمة” في الآتي:
1- تحميل تطبيق الفيزا السعودية للهواتف الذكية.
2- تحديد نوع التأشيرة.
3- القراءة الفورية لجواز السفر.
4- التقاط صورة الوجه من الكاميرا الأمامية.
5- مطابقتها مع الصورة الشخصية في جواز السفر.
6- مسح بصمات الأصابع العشرة إلكترونيًا من خلال الكاميرا.

اشتراط تسجيل البصمة

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