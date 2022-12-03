بداية الشتاء الفعلي.. دخول المربعانية الثلاثاء المقبل

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن المربعانية هي خصائص مناخية تمتاز بالبرد وتمتد إلى 39 يومًا، موضحًا أنها سميت بذلك لأنها تقترب من أربعين يومًا.

بداية الشتاء

وأضاف الحصيني خلال مداخلة مع برنامج “إم بي سي في أسبوع”، أن المربعانية تعتبر فعليًا هي بداية فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن البرد عند الحديث عنه فهو يتعلق باتجاه الريح التي تأخذ الخصائص من مصدرها إن كانت باردة أو حارة أو مغبرة، لكنها في العموم تمتاز بالبرد.

وأوضح أن دخول المربعانية يوافق يوم الثلاثاء المقبل 7 ديسمبر، لافتًا إلى أن خصائص هذا الموسم أحيانًا تدخل قبله وأحيانًا تأتي بعده.

حالة ماطرة

واستطرد أن موجة البرد التي حلت الفترة الماضية اعتقد الناس أنهم دخلوا في البرد، لكن العرب يقولون في هذا الأمر إن البرد يأتي تحت ظل المطر، فمتى كثرت الأمطار واقتربت من منطقة ما أصبح البرد واقعًا.

وتابع خبير الطقس والأرصاد أنه من المتوقع أن يكون فصل الشتاء هذا العام أبرد من العام الماضي وفقًا للمؤشرات الأولية التي تظهر من المركز الوطني للأرصاد، كما أنه من المتوقع أن تبدأ حالة ماطرة غدًا من الشمال وتنسحب نحو الغرب ثم تتجه بالتدريج ناحية مناطق القصيم وحائل والرياض.

تحديد دخول المربعانية

من جانبه، كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، في وقت سابق، أنه لا يستطيع المؤقتون تحديد وقت دخول المربعانية أو وخروجها في تاريخ معين لا تتقدم عنه ولا تتأخر كشروق الشمس وبداية الشهر مثلًا.

وأوضح أن المربعانية عبارة عن خصائص جوية مميزة ببرودتها النهارية والمسائية وديم أمطارها وتشكل الندى فجرًا، وخروج البخار من الفم وسقوط أوراق الشجر، فمتى ما وجدت هذه الخصائص فإن المربعانية قد دخلت.