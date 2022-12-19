Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مع وصول الكرة الأرضية لنقطة الانقلاب

بداية فصل الشتاء فلكيًا الخميس المقبل

2022-12-19 الساعة 3:10
بداية فصل الشتاء فلكيًا الخميس المقبل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن الكرة الأرضية ستصل نقطة الانقلاب الشتوي يوم الخميس المقبل 22 ديسمبر عند الساعة 12:48 صباحًا بتوقيت مكة، حيث تكون الشمس ساطعة مباشرة على مدار الجدي وهي علامة على بداية فصل الشتاء فلكيًا في النصف الشمالي للأرض والذي سيستمر حوالي 89 يومًا.

سبب الانقلاب الشتوي

وأوضحت جمعية جدة في بيان لها أن الانقلاب الشتوي يحدث بسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس، إذ إن الأرض أثناء دورانها حول الشمس ليست عمودية ولكن مائلة بمقدار 23.5 درجة، لذلك فإن النصف الشمالي والنصف الجنوبي يتبادلان الأماكن في استقبال ضوء الشمس، وعليه فإن ميلان الأرض وليست المسافة التي تفصلها عن الشمس هي السبب في حدوث الفصول الأربعة.

قد يهمّك أيضاً
Img

ولي العهد يستقبل أمين عام المكتب الدولي للمعارض ويستعرض معه ملف استضافة...

Img

تغريم روسي التقط سيلفي مع زيلينسكي في الحلم

ولفتت إلى أن القطب الشمالي يكون مائلًا بعيدًا عن الشمس في يوم الانقلاب الشتوي وتصل الشمس ظاهريًا إلى أقصى نقطة جنوب السماء، لذلك فإن جميع المواقع شمال خط الاستواء يكون طول النهار أقل من 12 ساعة في حين أن المناطق جنوب خط الاستواء يكون النهار أطول من 12 ساعة.

الشروق والغروب

وأكدت أنه بشكل عام ليس كل الأماكن حول العالم لها شروق وغروب في يوم الانقلاب الشتوي، فشمال الدائرة القطبية عند خط العرض 66.5 درجة شمالًا لا يوجد شروق أو غروب للشمس في هذا اليوم لأن الشمس تبقى تحت الأفق طوال اليوم، في حين أن الدائرة القطبية الجنوبية عند خط العرض 66.5 درجة جنوبًا لن يرصد بها شروق أو غروب للشمس، حيث تظل فوق الأفق طوال اليوم وهي ظاهرة تعرف بـ”شمس منتصف الليل” وهي أحد أدلة كروية الأرض.

وأشارت “يلاحظ في يوم الانقلاب الشتوي تأخر الفجر وشروق الشمس من أقصى الجنوب الشرقي، فضلًا عن انخفاض قوس المسار الظاهري للشمس في قبة السماء، وعند الظهر “الزوال” تكون ظلال الأشياء في أقصى طول لها خلال السنة ومن ثم يأتي غروب الشمس مبكرًا”.

اختلاف توقيت الشتاء

يذكر أن أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، كشف في وقت سابق أن فصل الشتاء مُختلف على موعد بدايته وفقًا لحسابي الأنواء والفلك.

وقال المسند “وفقًا لحساب الأنواء والطوالع يبدأ فصل الشتاء بدخول المربعانية في 7 ديسمبر، وذلك في كل سنة”.

وأضاف “أما الحساب الفلكي والجغرافي العالمي يجعلان بداية فصل الشتاء عند حدوث الانقلاب الشتوي حيث يقع في 22 ديسمبر، ويحدث ذلك عندما تتعامد الشمس فوق مدار الجدي”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية