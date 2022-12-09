برئاسة ولي العهد.. انطلاق القمة العربية الصينية في الرياض

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية ، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركة، وجمهورية الصين الشعبية، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
بث مباشر | #ولي_العهد يستقبل قادة الدول العربية المشاركة في #القمة_العربية_الصينية#الإخبارية#الرئيس_الصيني_في_السعودية https://t.co/8IbFbzx9I4
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 9, 2022
واستقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قادة الدول العربية لدى وصولهم مقر انعقاد القمة العربية الصينية بمدينة الرياض.
وقد التقطت لسمو ولي العهد، وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة الصور التذكارية بهذه المناسبة.