برامج معهد الإدارة العامة بمكة المكرمة عن بُعد غدًا

أصدر معهد الإدارة العامة، مساء اليوم الأحد، قرارًا بتحويل جميع البرامج التدريبية والإعدادية وبرامج اللغة الإنجليزية عن بعد ليوم غدٍ الاثنين.

وذكر الحساب الرسمي لمحافظة جدة على “تويتر”، أن القرار جاء حرصًا على سلامة المتدربين والدارسين وجميع منسوبي فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة.

تنبيه هام

من جانبه، دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة، مساء اليوم الأحد، المواطنين للبقاء في منازلهم حتى انتهاء الحالة المطرية التي تشهدها محافظات المنطقة.

ونبهت إدارة الأزمات، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، المواطنين بضرورة الابتعاد عن مواقع تجمعات الأمطار؛ حفاظًا على سلامتهم.

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، هبوب عواصف رعية مصحوبة بأمطار غزيرة، قد تستمر حتى العاشرة من صباح يوم الاثنين، على منطقة مكة المكرمة وتشمل جدة.