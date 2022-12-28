برج الملك سلمان الطبي يضم 200 سرير و11 غرفة عمليات

أجرى وكيل وزارة الصحة المساعد للمشاريع والشؤون الهندسية الدكتور المهندس إبراهيم بن سعود الطريري جولة تفقدية لمشروع البرج الطبي الجديد بمستشفى الملك سلمان والاطلاع على مستجداته ومراحل إنجازه، حيث استقبله نائب الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول‬⁩ عبدالرحيم عبدالعزيز ومدير المستشفى ممدوح الثقيل.

أحدث طراز

يُشار إلى أن “البرج الطبي” يبلغ طاقته الاستيعابية 200 سرير بالإضافة إلى 60 سرير عناية مركزة و 11 غرفة للعمليات، ويتم تصميمه على أحدث طراز معماري، ويجري تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية التي تتواكب مع التقدم الطبي والعلمي والتقني؛ ليتم تدشينه في مطلع العام القادم 2023.

ويعتبر “البرج الطبي” أحد أهم مشاريع تجمع الرياض الصحي الأول بالمنطقة؛ حيث سيكون داعمًا رئيسًا للخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين وفق أعلى معايير الجودة لضمان رحلة علاجية آمنة في بيئة صحية ومحفزة للشفاء.