برد القلب يصل مع النجم الثاني في المربعانية

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كشف خبير الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن موجة البرد المعاشة تستمر بالمملكة حتى ظهر يوم الأربعاء المقبل، حيث يعود نهاية الأسبوع الدفء.
موجة البرد المعاشة :
تستمر معنا إلى ظهر يوم الأربعاء ونهاية الأسبوع يرجع الدفء
ومن يوم السبت تتولد موجة جديدة
وهذا البرد يسمى ببرد القلب(النجم الثاني من المربعانية)
وفيه يزورنا البرد على فترات متقاربة
pic.twitter.com/b2xLxLzmsDقد يهمّك أيضاً
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) December 17, 2022
وأضاف الزعاق في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه من يوم السبت المقبل، تتولد موجة جديدة، لافتًا إلى أن هذا البرد يسمى ببرد القلب “النجم الثاني من المربعانية” وفيه يأتي البرد على فترات متقاربة.
وأوضح في فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، أن “أهلنا الأوليين كانوا يدركون دخول مربعانية الشتاء من خلال كسر الأغصان والتأكد من عدم وجود ماء بها”.
وأضاف الزعاق أنه خلال مربعانية الشتاء، يتوقف الماء عن الجريان في غصون الأشجار.
وتابع أن العرب القدماء كانوا لهم طرق شتى في معرفة الفصول والمواسم المختلفة باختلاف الثقافات والبيئة المحيطة بهم، فالزراع يعتمدون على السلوك الزراعي، والبادية على السلوك الحشري وتحركات الرياح وتخلقات السحب، وأهل البحر على الرؤية العيانية لذات النجم ومشارق الشمس.