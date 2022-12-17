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يعود الدفء نهاية الأسبوع

برد القلب يصل مع النجم الثاني في المربعانية

2022-12-17 الساعة 6:58
برد القلب يصل مع النجم الثاني في المربعانية
المواطن - فريق التحرير

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كشف خبير الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن موجة البرد المعاشة تستمر بالمملكة حتى ظهر يوم الأربعاء المقبل، حيث يعود نهاية الأسبوع الدفء.

برد القلب

وأضاف الزعاق في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه من يوم السبت المقبل، تتولد موجة جديدة، لافتًا إلى أن هذا البرد يسمى ببرد القلب “النجم الثاني من المربعانية” وفيه يأتي البرد على فترات متقاربة.

المربعانية

وأوضح في فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، أن “أهلنا الأوليين كانوا يدركون دخول مربعانية الشتاء من خلال كسر الأغصان والتأكد من عدم وجود ماء بها”.

وأضاف الزعاق أنه خلال مربعانية الشتاء، يتوقف الماء عن الجريان في غصون الأشجار.

وتابع أن العرب القدماء كانوا لهم طرق شتى في معرفة الفصول والمواسم المختلفة باختلاف الثقافات والبيئة المحيطة بهم، فالزراع يعتمدون على السلوك الزراعي، والبادية على السلوك الحشري وتحركات الرياح وتخلقات السحب، وأهل البحر على الرؤية العيانية لذات النجم ومشارق الشمس.

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