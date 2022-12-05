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بعد رفض الاستئناف

برشلونة يفقد ليفاندوفسكي في 3 مباريات بالليجا

2022-12-05 الساعة 2:55
برشلونة يفقد ليفاندوفسكي في 3 مباريات بالليجا
المواطن - متابعة

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رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، رسميًا، الاستئناف الذي تقدم به نادي برشلونة على عقوبة إيقاف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ليتأكد غيابه عن المباريات الثلاث القادمة في منافسات الليجا.

روبيرت ليفاندوفسكي

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سوء السلوك

واستأنف برشلونة ضد إيقاف ليفاندوفسكي، بعدما حصل على بطاقة حمراء في مواجهة أوساسونا، ضمن الجولة الـ14 من منافسات الدوري الإسباني.

واتهم الحكم، ليفاندوفسكي بـ”سوء السلوك”، ما أكدت عليه رابطة الليجا الإسبانية.

برشلونة وإلتشي - ليفاندوفسكي

3 مباريات

يشار إلى أن روبرت ليفاندوفسكي لن يتمكن من المشاركة في مباريات برشلونة الثلاث المقبلة، ضد كل من إسبانيول، أتلتيكو مدريد وريال بيتيس، على الترتيب.

ويعود برشلونة إلى منافسات الدوري الإسباني، 31 ديسمبر، لملاقاة إسبانيول في ديربي إقليم كتالونيا.

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