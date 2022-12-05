برشلونة يفقد ليفاندوفسكي في 3 مباريات بالليجا

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رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، رسميًا، الاستئناف الذي تقدم به نادي برشلونة على عقوبة إيقاف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ليتأكد غيابه عن المباريات الثلاث القادمة في منافسات الليجا.
واستأنف برشلونة ضد إيقاف ليفاندوفسكي، بعدما حصل على بطاقة حمراء في مواجهة أوساسونا، ضمن الجولة الـ14 من منافسات الدوري الإسباني.
واتهم الحكم، ليفاندوفسكي بـ”سوء السلوك”، ما أكدت عليه رابطة الليجا الإسبانية.
يشار إلى أن روبرت ليفاندوفسكي لن يتمكن من المشاركة في مباريات برشلونة الثلاث المقبلة، ضد كل من إسبانيول، أتلتيكو مدريد وريال بيتيس، على الترتيب.
ويعود برشلونة إلى منافسات الدوري الإسباني، 31 ديسمبر، لملاقاة إسبانيول في ديربي إقليم كتالونيا.