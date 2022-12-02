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مستعد لتحمل المسؤولية الكاملة

برلماني مصري يعتذر للداخلية بعد الاعتداء على ضابط

2022-12-02 الساعة 9:06
برلماني مصري يعتذر للداخلية بعد الاعتداء على ضابط
المواطن - متابعة

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اعتذر النائب عيد حماد عضو مجلس النواب المصري، عما بدر من أحد العاملين لديه من تصرفات تجاه كمين للشرطة، بعد إدانته بجريمة جنائية يعاقب عليها القانون.

اعتذار

وتقدم النائب بالاعتذار إلى وزارة الداخلية، خلال كلمة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً: أتوجه إلى وزير الداخلية ولكل ضباط ومجندي الوزارة بالاعتذار عما بدر في كمين 15 مايو، مضيفًا: أعلن استعدادي الكامل لتحمل المسؤولية والمحاسبة إذا صدر مني أي تصرف غير مقبول تجاه ضباط وأفراد وزارة الداخلية.

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وأردف النائب عيد حماد: ليس من المعقول أن يكون هذا التصرف هو رد جميل للشرطة المصرية الساهرة على حماية مصر والأمن الداخلي.. ومستعد لأي مساءلة عما حدث.. وأجدد اعتذاري لوزارة الداخلية.. وأدعو الله أن يوفقهم ويعينهم على أداء واجبهم الوطني.

تفاصيل الوقعة

وكان كمين أمني بمنطقة 15 مايو، حرّر محضر شرطة لسائق خاص لأحد أعضاء مجلس النواب، بتهمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي، وصمم ضابط الشرطة وأفراد الكمين على اتخاذ الإجراءات القانونية، رغم وساطة البرلماني، الأمر الذي أغضبه بشدة.

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