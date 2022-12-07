برنارد أرنو ينتزع لقب إيلون ماسك كأغنى رجل بالعالم

تربع إيلون ماسك لفترة على قمة العالم كأغنى رجل، لكن جاء الملياردير الفرنسي، برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لمجموعة LVMH الفاخرة ليزيح قطب التكنولوجيا عن عرشه.

وفقًا لمؤشر Bloomberg Billionaires، كانت ثروة إيلون ماسك تُقدر بـ 198 مليار دولار في نوفمبر لكن بدءًا من هذا الشهر خسر جزءًا من ثروته.

وظلت ثروة رجل الأعمال تتناقص بشكل حاد، ويعاني ماسك من مخاوف تتعلق بصحة الاقتصاد، حيث يعتقد المستثمرون أن المنتجات والخدمات التقنية ستكون أول ما سيضحي به المستهلكون في مواجهة التباطؤ الاقتصادي.

وتجاوز ماسك برنارد أرنو الذي تنمو ثروته بوتيرة أسرع من ثروة أقرانه.

من هو برنارد أرنو؟

هو صاحب العلامة التجارية LVMH التي أعلنت عن مبيعات أقوى من المتوقع في الربع الثالث الشهر الماضي، حيث توافد العملاء الأثرياء على ماركة الأزياء واستغل الأمريكيون زيادة قوة الدولار لزيارة متاجر أوروبا.

وقالت الشركة إن إيرادات الربع الثالث لمالك كل من شركتي Louis Vuitton و Dior بلغت 19.76 مليار يورو، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 19% خلال عام واحد.

وارتفعت المبيعات في أوروبا والولايات المتحدة واليابان بشكل حاد منذ بداية العام بسبب الطلب القوي من العملاء المحليين واستئناف السفر الدولي.

ثروة أرنو

وبلغت ثروة أرنو حاليًا 184.1 مليار دولار، وبالمقارنة بلغت ثروة إيلون ماسك 181 مليار دولار.

الأغنياء الآخرون في القائمة

ويعتبر رجل الأعمال الهندي، جوتام أداني، ثالث أغنى شخص في العالم، حيث تبلغ ثروته الصافية 138 مليار دولار، بزيادة 61.4 مليار دولار منذ يناير.

وبيزوس هو الرابع بثروة تبلغ 124 مليار دولار بانخفاض 68.4 مليار دولار منذ بداية العام.

وبيل جيتس هو خامس أغنى شخص في العالم بثروة تقدر بـ 114 مليار دولار. وتقلصت ثروته 24.6 مليار دولار منذ يناير كانون الثاني.