برنامج العمل عن بعد يعلن عن وظائف للجنسين

أعلن برنامج العمل عن بعد عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (رجال / نساء) بنظام العمل (عن بُعد)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– اختصاصي تسويق.

– اختصاصي تسويق لمشروع كافيه.

– كاتبة سجل.

– مساعد إداري.

– محاسب عام.

– أخصائي تسويق إلكتروني.

– مقيِّم عقاري.

– أخصائي خدمة عملاء.

– مصمم جرافيك.

– فني مواقع إلكترونية.

– مندوب مبيعات.

– كاتب رواتب.

– كاتب استعلامات.

– كاتب محتوى رقمي.

– مدير علاقات عامة.

– محصل.

– أخصائي تطوير البرمجيات.

– محاسب.

.. وأخرى.

تفاصيل أكثر حول العمل (عن بُعد):

هل يسجل العاملين عن بعد في نظام التأمينات الاجتماعية؟

– التسجيل في التأمينات شرط مسبق لأي عامل عن بعد، لذلك يجب أن يكون العامل عن بعد مسجلا في التأمينات كعامل عن بعد بدوام كامل / جزئي قبل أن يتم تسجيله في بوابة العمل عن بعد.

شروط الالتحاق بالعمل عن بعد

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- العمر من 18 إلى 60 سنة

3- لا يتطلب شهادات عليا.

4- يشترط المعرفة أو الإلمام باستخدام الأجهزة التقنية.

نبذة عن البرنامج:

– برنامج العمل عن بعد هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا