بريطانيا تحتفل بعيد ميلاد أقدم سلحفاة بالعالم

يحتفل المقيمون على جزيرة سانت هيلينا البريطانية، خلال الفترة من 2 لـ4 ديسمبر الجاري، بيوم ميلاد أقدم سلحفاة في العالم.

دخول موسوعة جينيس

بحسب وكالة الصحافة الألمانية، بلغ جوناثان من العمر 190 عامًا، حيث سجلته موسوعة جينيس كرقم قياسي جديد وفريد من نوعه.

ويعيش جوناثان، الذي ينتمي إلى نوع فرعي من سلاحف سيشيل العملاقة (Aldabrachelys gigantea hololissa)، مع 3 سلاحف عملاقة أخرى- ديفيد وفريد وإيما- في حديقة مقر حاكم سانت هيلينا، وهو مبنى من الحقبة الاستعمارية بُني على الطراز الجورجي في منطقة بركان خامد، في الساحل الإفريقي، وذلك بحسب وكالة الصحافة الألمانية.

يعيش منذ عام 1882

وكشف المشرف على رعاية جوناثان، الطبيب البيطري جو هولينز، أن التزاوج مع إيما كان أحد الأنشطة المفضلة لجوناثان، ولكن مع تقدمه في السن أصبح جوناثان رجلًا مسنًّا متمهلًا يحب أن يسير في طريقه الخاصة.

ووفقًا لوسائل الإعلام، يعيش جوناثان منذ عام 1882 في الجزيرة التي تبلغ مساحتها 121 كيلومترًا مربعًا ويقطنها نحو 4500 نسمة، وقبل نحو 60 عامًا من ميلاد جوناثان توفي هناك نابليون بونابرت الذي تم نفيه إلى سانت هيلينا.

أكثر من 30 حاكمًا

من المعروف أن السلحفاة كانت هدية للبريطاني السير ويليام جراي- ويلسون، الذي أصبح فيما بعد حاكمًا لسانت هيلينا (1897- 1890). ومنذ ذلك الحين يعيش جوناثان في حديقة المنزل، حيث رأى أكثر من 30 حاكمًا يأتون ويذهبون.

ورغم أنه لا أحد يعرف تاريخ ميلاد جوناثان بالضبط، لكن رسالة تاريخية وصورة تثبتان أنه يبلغ من العمر 190 عامًا على الأقل.

وتُشير الرسالة التي كُتبَت في سنة وصوله إلى الجزيرة إلى أنه حيوان مكتمل النمو، وفي صورة تم التقاطها في الجزيرة بين عامي 1882 و1886 يمكن من قُطر الصدفة رؤية أن جوناثان كان كامل النمو بالفعل عند وصوله. ووفقًا للخبراء، فإن هذا يعادل الحد الأدنى لعمر السلاحف وهو 50 عامًا.