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بريطانيا تعتقل عشرات النباتيين احتلوا طاولات مطعم يقدم اللحوم

2022-12-04 الساعة 8:01
بريطانيا تعتقل عشرات النباتيين احتلوا طاولات مطعم يقدم اللحوم
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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اعتقلت شرطة مانشستر في بريطانيا، العديد من النشطاء النباتيين بعد احتلالهم لساعات طاولات مطعم Mana الفخم، الحائز على نجمة ميشلان، كنوع من الاحتجاج ضد تقديم اللحوم.

مطالب الحركة الاحتجاجية

ودخل أنصار حركة Animal Rebellion أو عدالة الحيوان والمناخ إلى المطعم وشغلوا طاولات مخصصة للعملاء، ودعوا إلى مستقبل غذائي نباتي خالِ تمامًا من اللحوم، مما اضطر الإدارة إلى الاتصال بالشرطة.

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وألقت الشرطة القبض على 16 ناشطًا وخلال ذلك أعلنوا عن مطالبهم والتي تمثلت في دعم المزارعين ومجتمعات الصيد للانتقال إلى نظام غذائي نباتي.

اعتقال عشرات النشطاء النباتيين احتلوا طاولات مطعم فخم  (2)
قائمة طعام وهمية كُتب عليها مطالب الحركة

سبب استهداف المطعم

وصرح متحدث باسم Animal Rebellion بأن مطعم مانا استُهدف لأنه رفض تلبية احتياجات النشطاء النباتيين كما أن لديه قائمة غنية باللحوم.

وأضاف أحد المتظاهرين: هذا النوع من المطاعم الفخمة يُسلط الضوء على مشكلة أوسع في مجتمعنا ألا وهي أنه في حين أن مليوني شخص يعتمدون على بنوك الطعام في المملكة المتحدة خلال أزمة تكلفة المعيشة هذه، فإن المطاعم الراقية تقدم الطعام لأقلية ثرية بوجبات تبلغ قيمتها مئات الجنيهات.

وتابع: بدلاً من اعتماد هذا النظام الخرب نحتاج إلى دعم المزارعين ومجتمعات الصيد في الانتقال إلى نظام غذائي يناسبنا جميعًا، نظام غذائي نباتي من شأنه إطعام المزيد من الأشخاص بسعر أقل.

وكان النشطاء أيضًا اقتحموا مطعم لحوم سالت باي في لندن قبل مانا، ما يوضح أن لديهم مخطط استهداف منظم وليس عشوائيًا.

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