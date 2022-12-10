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أدى إلى اضطراب السفر

بريطانيا تكتسي الأبيض بعد تساقط كثيف للثلوج

2022-12-10 الساعة 9:24
بريطانيا تكتسي الأبيض بعد تساقط كثيف للثلوج
المواطن - فريق التحرير

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تشهد أجزاء من المملكة المتحدة ظروفًا قاسية وطقسًا صعبًا، حيث ضربها الثلج والجليد بدءًا من نهاية الأسبوع الماضي.

اضطراب السفر

ووثق مقطع فيديو متداول، أجزاء من بريطانيا وهي يكسوها البياض بعد تساقط كثيف للثلوج عليها.

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وحسب هيئة الإذاعة البريطانية، تسببت الظروف القاسية بالمملكة المتحدة، في اضطراب السفر، مع احتمالية عزل المجتمعات الريفية.

ثلوج بريطانيا

إغلاق مطار

كما تم إغلاق مطار مانشستر لفترة وجيزة بسبب تساقط الثلوج بكثافة على مدارجها، وتم وضع تحذير أصفر للثلج والجليد في إسكتلندا يوم السبت وويلز وجنوب غرب إنجلترا.

ويوم الأحد، ينتشر التحذير من الأرصاد الجوية، حيث تتوقع تساقط الثلوج ليشمل لندن والجنوب الشرقي.

ثلوج بريطانيا

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