بريطانيا تكتسي الأبيض بعد تساقط كثيف للثلوج

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تشهد أجزاء من المملكة المتحدة ظروفًا قاسية وطقسًا صعبًا، حيث ضربها الثلج والجليد بدءًا من نهاية الأسبوع الماضي.
ووثق مقطع فيديو متداول، أجزاء من بريطانيا وهي يكسوها البياض بعد تساقط كثيف للثلوج عليها.
وحسب هيئة الإذاعة البريطانية، تسببت الظروف القاسية بالمملكة المتحدة، في اضطراب السفر، مع احتمالية عزل المجتمعات الريفية.
كما تم إغلاق مطار مانشستر لفترة وجيزة بسبب تساقط الثلوج بكثافة على مدارجها، وتم وضع تحذير أصفر للثلج والجليد في إسكتلندا يوم السبت وويلز وجنوب غرب إنجلترا.