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قد يستهدف أحد الفنادق في العاصمة الباكستانية

بريطانيا وأمريكا تحذران رعاياهما من هجوم محتمل بإسلام آباد

2022-12-25 الساعة 7:31
بريطانيا وأمريكا تحذران رعاياهما من هجوم محتمل بإسلام آباد
المواطن- فريق التحرير

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حذرت بريطانيا رعاياها من احتمالات وقوع هجوم في أحد فنادق إسلام آباد، ثم تلتها الخارجية الأمريكية والتي حثت مواطنيها أيضًا على تجنب التجول في العاصمة الباكستانية.

وقالت سفارة واشنطن في باكستان إنه ورد إليها معلومات بشأن هجوم محتمل قد يستهدف أحد فنادق إسلام آباد، وفي هذا الإطار، حذرت مواطنيها من وقوع هجوم محتمل عليهم.

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أول تفجير انتحاري منذ 8 سنوات

وبالأمس، شهدت باكستان، أول تفجير انتحاري يقع منذ 8 سنوات، حيث فجر رجل وشريكته عبوات ناسفة في العاصمة الباكستانية، عندما حاولت الشرطة تفتيش سيارتهما عند نقطة تفتيش.

وأسفر ذلك عن مقتلهما ومقتل رجل شرطة وإصابة خمسة أشخاص.

بريطانيا وأمريكا تحذران رعاياها من احتمالية هجوم بإسلام آباد (2)

ووقع الحادث، وهو الأول من نوعه في إسلام آباد منذ أكثر من ثماني سنوات، في حي قريب من بلدة روالبندي التي تمثل حامية عسكرية، طبقًا لما ذكرته الشرطة المحلية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وبحسب وكالة الشرق الأوسط، وقع التفجير الانتحاري في القطاع 10/4 في إسلام آباد، الذي يعد أكثر المناطق ازدحامًا بالسكان في المدينة.

وقد بدأ رئيس شرطة المدينة بمطاردة الانتحاريين، رجل وامرأة، واعتراض سبيلهما، لكنهما فجرا أنفسهما وقُتلا في الانفجار، ويجري الآن الاحتفال برجل الشرطة باعتباره بطلًا في باكستان.

طالبان باكستان تعلن مسؤوليتها 

وأعلنت حركة طالبان باكستان التي لديها صلات بأفغانستان المسؤولية عن الانفجار، طبقًا لما ذكرته صحيفة دون، ويرى الخبراء أن الانتحاريين أرادا استهداف بعض المناطق المكتظة بالسكان في المدينة للتسبب في الحد الأقصى من الوفيات.

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