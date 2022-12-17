Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎
بعض المرضى يمكن تعافيهم

بشرى سارة لمرضى السكري بشأن الصيام المتقطع

2022-12-17 الساعة 1:47
بشرى سارة لمرضى السكري بشأن الصيام المتقطع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يمكن أن يؤدي اتباع النظام الغذائي المعروف باسم الصيام المتقطع إلى تعافي المرضى من مرض السكري من النوع 2، وفقًا لدراسة جديدة نشرت في دورية طبية.

النوع الثاني

قال بروفيسور دونغبو ليو، من جامعة هونان الصينية، في بيان صحافي: إن مرض السكري من النوع الثاني ليس بالضرورة مرضًا دائمًا يستمر مدى الحياة. وتظهر نتائج الدراسة أن الصيام المتقطع، وتحديدًا العلاج الغذائي الطبي الصيني CMNT، يمكن أن يؤدي إلى التعافي من داء السكري من النوع 2.

قد يهمّك أيضاً
Img

عاصفة ثلجية تصيب أوروبا وروسيا بالشلل

Img

الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة

ويؤثر مرض السكري من النوع 2 على مئات الملايين حول العالم ويحدث عندما يبني الجسم مقاومة للأنسولين، وهو هرمون ينتجه البنكرياس ويسمح للجلوكوز بدخول الخلايا واستخدامه للحصول على الطاقة. ويصاب الأشخاص بداء السكري من النوع الثاني عادةً في وقت لاحق من الحياة، حول أو بعد سن 45 عامًا، ولكن أصبح يصيب الأطفال والمراهقين بشكل متزايد في الآونة الأخيرة.

بروتوكولات العلاج

ووفقًا لما صدر عن CDC، تشمل بروتوكولات العلاج عادةً فحص نسبة السكر في الدم بشكل مستمر، ووضع خطة نظام غذائي ونشاط بدني، إلى جانب تقليل الإجهاد.

ويختلف داء السكري من النوع 2 عن مرض السكري من النوع 1، حيث تشير دكتورة باربرا كيبر، نائبة رئيس طب الأسرة في “Northwell Health” في نيويورك، إلى أن مرض السكري من النوع 1 هو رد فعل مناعي ذاتي. ينشأ عادةً – ولكن ليس دائمًا – في وقت مبكر من الطفولة والمراهقة ويحدث عندما ينتج الجسم القليل جدًا من الأنسولين أو لا ينتج أي شيء على الإطلاق.

الصيام المتقطع

أجرى الباحثون الصينيون الدراسة على مدى ثلاثة أشهر وشملت 36 مشاركًا، جميعهم يعانون من مرض السكري من النوع 2، ويمارسون نظام الصيام المتقطع. وكان بعض المشاركين يأخذ أدوية لخفض نسبة السكر في الدم والأنسولين.

وثبت أن اتباع نظام الصيام المتقطع والسعرات المنخفضة يؤدي إلى تحفيز ما يعرف باسم الكيتوزية أثناء فترات الصيام، مما يجعل الجسم يستخدم تكسير الدهون الخاص به لدعم الوظائف العادية، وبالتالي يتسبب في فقدان الوزن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية