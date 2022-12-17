بشرى سارة لمرضى السكري بشأن الصيام المتقطع

يمكن أن يؤدي اتباع النظام الغذائي المعروف باسم الصيام المتقطع إلى تعافي المرضى من مرض السكري من النوع 2، وفقًا لدراسة جديدة نشرت في دورية طبية.

النوع الثاني

قال بروفيسور دونغبو ليو، من جامعة هونان الصينية، في بيان صحافي: إن مرض السكري من النوع الثاني ليس بالضرورة مرضًا دائمًا يستمر مدى الحياة. وتظهر نتائج الدراسة أن الصيام المتقطع، وتحديدًا العلاج الغذائي الطبي الصيني CMNT، يمكن أن يؤدي إلى التعافي من داء السكري من النوع 2.

ويؤثر مرض السكري من النوع 2 على مئات الملايين حول العالم ويحدث عندما يبني الجسم مقاومة للأنسولين، وهو هرمون ينتجه البنكرياس ويسمح للجلوكوز بدخول الخلايا واستخدامه للحصول على الطاقة. ويصاب الأشخاص بداء السكري من النوع الثاني عادةً في وقت لاحق من الحياة، حول أو بعد سن 45 عامًا، ولكن أصبح يصيب الأطفال والمراهقين بشكل متزايد في الآونة الأخيرة.

بروتوكولات العلاج

ووفقًا لما صدر عن CDC، تشمل بروتوكولات العلاج عادةً فحص نسبة السكر في الدم بشكل مستمر، ووضع خطة نظام غذائي ونشاط بدني، إلى جانب تقليل الإجهاد.

ويختلف داء السكري من النوع 2 عن مرض السكري من النوع 1، حيث تشير دكتورة باربرا كيبر، نائبة رئيس طب الأسرة في “Northwell Health” في نيويورك، إلى أن مرض السكري من النوع 1 هو رد فعل مناعي ذاتي. ينشأ عادةً – ولكن ليس دائمًا – في وقت مبكر من الطفولة والمراهقة ويحدث عندما ينتج الجسم القليل جدًا من الأنسولين أو لا ينتج أي شيء على الإطلاق.

الصيام المتقطع

أجرى الباحثون الصينيون الدراسة على مدى ثلاثة أشهر وشملت 36 مشاركًا، جميعهم يعانون من مرض السكري من النوع 2، ويمارسون نظام الصيام المتقطع. وكان بعض المشاركين يأخذ أدوية لخفض نسبة السكر في الدم والأنسولين.

وثبت أن اتباع نظام الصيام المتقطع والسعرات المنخفضة يؤدي إلى تحفيز ما يعرف باسم الكيتوزية أثناء فترات الصيام، مما يجعل الجسم يستخدم تكسير الدهون الخاص به لدعم الوظائف العادية، وبالتالي يتسبب في فقدان الوزن.