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برج بيزا لم يعد مائلًا

بشرى غير سارة بشأن إحدى عجائب الدنيا السبع

2022-12-23 الساعة 6:43
بشرى غير سارة بشأن إحدى عجائب الدنيا السبع
المواطن - فريق التحرير

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كشف استطلاع حديث للرأي أن برج بيزا الشهير لم يعد مائلاً، في بشرى غير سارة لعشاق البناء الإيطالي المائل الشهير الذين لطالما تهافتوا لالتقاط صور معه كإحدى عجائب الدنيا السبع.

أعمال إصلاحه

وتبين أن البناء الذي طالما أثار قلق العلماء بإيطاليا يتحرك بثبات في وضع مستقيم، بفضل أعمال الاستقرار، خصوصًا خلال السنوات الأخيرة.

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وأضاف خبراء أن مشروع تثبيت البرج قام منذ 11 عامًا بتخفيض انحرافه بمقدار 15 بوصة في عام 2001، وفي 21 عامًا منذ ذلك الحين، قام البرج بتقويم نفسه بمقدار 1.6 بوصة أخرى (4 سم).

تقليل الميل

كما جاءت البيانات الأخيرة نتيجة دراسة مولتها مؤسسة Opera Primaziale della Pisana (OPA) حيث أراد الخبراء معرفة ما إذا كانت توقعاتهم صحيحة.

وتمكن البرج من البقاء على قيد الحياة في حين تم تقليل الميل، إلا أنه لا يزال يتأرجح بمتوسط 0.02 بوصة (0.5 ملم) سنويًا، وفقًا لأحد خبراء التقنيات الجيوتقنية بجامعة بيزا، الذي أكد أن وضع البرج أفضل من المتوقع.

رمز القوة

يذكر أن آلاف السياح يزورون برج بيزا المائل في إيطاليا كل عام من أجل التقاط الصور الفكاهية التي تتناسب مع الميل الحاصل فيه.

وتمكن البرج الذي يعود إلى العصور الوسطى، وهو رمز لقوة جمهورية بيزا البحرية في تلك العصور، من البقاء على قيد الحياة، دون أن يتضرر، رغم أن 4 زلازل قوية على الأقل ضربت المنطقة منذ عام 1280.

كما وجدت دراسة أجريت عام 2018 أن نعومة تربة أساس البرج، التي كانت في الأصل مسؤولة عن هزاله، هي التي تحميه من الهزات العنيفة.

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