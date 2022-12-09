بطاقة موسم الرياض لكبار السن تُمكنهم من دخول 8 مناطق مجانًا

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عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشراكتها مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي بدورها تعاونت مع الهيئة العامة للترفيه لإطلاق (بطاقة موسم الرياض) لكبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا.
وتخول البطاقة كبار السن الذين تنطبق عليهم الشروط، للدخول إلى (8) مناطق في الموسم من اختيارهم بشكل مجاني.
يذكر أن هذه البطاقات تأتي في إطار التعاون القائم بين الجهات المذكورة، وحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تفعيل نظام حقوق كبير السن ورعايته، وتمكين الجهات والأفراد من المسؤولية المجتمعية.