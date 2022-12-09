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الذين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا

بطاقة موسم الرياض لكبار السن تُمكنهم من دخول 8 مناطق مجانًا

2022-12-09 الساعة 11:54
بطاقة موسم الرياض لكبار السن تُمكنهم من دخول 8 مناطق مجانًا
المواطن - واس

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عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشراكتها مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي بدورها تعاونت مع الهيئة العامة للترفيه لإطلاق (بطاقة موسم الرياض) لكبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا.

الدخول مجاني

وتخول البطاقة كبار السن الذين تنطبق عليهم الشروط، للدخول إلى (8) مناطق في الموسم من اختيارهم بشكل مجاني.

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يذكر أن هذه البطاقات تأتي في إطار التعاون القائم بين الجهات المذكورة، وحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تفعيل نظام حقوق كبير السن ورعايته، وتمكين الجهات والأفراد من المسؤولية المجتمعية.

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