بطاقة NFT تعطيك مزايا ولا على بالك في موسم الرياض

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أكد حساب موسم الرياض 2022، أن بطاقة NFT تمنح العديد من المزايا خلال موسم الرياض هذا العام.
لك لحالك .. بمزايا ولا على بالك 🔥😍
لا تفوتك بطاقة NFT اللي بتعطيك ميزة الدخول لبعض مناطق #موسم_الرياض وغيرها الكثيير🕺🎫
احجزها الحين، وخلِّك مميز 😎https://t.co/P5OPEBr4YF pic.twitter.com/Z1ss9K191o
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 18, 2022
وتابع الحساب في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الأحد: لك لحالك.. بمزايا ولا على بالك، لا تفوتك بطاقة NFT اللي بتعطيك ميزة الدخول لبعض مناطق موسم الرياض وغيرها الكثير.
وأضاف: احجزها الحين، وخلِّك مميز، من خلال هذا الرابط. https://riyadhseason.sa
وتعيش العاصمة الرياض وهجًا ضخمًا من الفعاليات التي قادتها 15 منطقة من خلال روزنامتها المتجددة وتجاربها المتنوعة، فيما يترقب الزوار والسياح تدشين المزيد من الحفلات والمهرجانات التي تغذي شغفهم بعيش تجارب استثنائية “فوق الخيال”.
تتسارع فعاليات الموسم عبر تقديمها أحدث الخيارات الترفيهية والفعاليات والعروض العالمية التي تعزز جودة الحياة في المدينة الضخمة وتجتذب زوارًا عالميين يستكشفون الثقافة السعودية وبهجة مهرجاناتها وتناغم أجوائها الشتوية وتنوع المناطق وعمق تجاربها.
واستطاع الموسم استيعاب ملايين الزوار بقدرة تنظيمية فائقة تستقطب زوارًا من مختلف الأجناس والاهتمامات، معززة بفعاليات متخصصة للألعاب والتراث والثقافة والأزياء والعطور والعديد من التجارب المبهرة التي تعتني بالكوميديا والفن والمعارض والموسيقى، علاوة على الألعاب والمأكولات والفعاليات العائلية والإلكترونية.
يتميز موسم الرياض 2022 بتمكينه الزوار من الاستمتاع بتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك، والتنقل بين مناطق مختلفة حول العالم عبر القوارب، كما يقدم لشركائه فرصًا اقتصادية ضخمة، عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز قوة قطاع الترفيه في المملكة، إضافة إلى توفير الوظائف في مختلف المجالات بتمكين الشركات المحلية ودعمها من خلال فرص استثمار متنوعة.