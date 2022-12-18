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بطاقة NFT تعطيك مزايا ولا على بالك في موسم الرياض

2022-12-18 الساعة 11:32
بطاقة NFT تعطيك مزايا ولا على بالك في موسم الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أكد حساب موسم الرياض 2022، أن بطاقة NFT تمنح العديد من المزايا خلال موسم الرياض هذا العام.

وتابع الحساب في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الأحد: لك لحالك.. بمزايا ولا على بالك، لا تفوتك بطاقة NFT اللي بتعطيك ميزة الدخول لبعض مناطق موسم الرياض وغيرها الكثير.

وأضاف: احجزها الحين، وخلِّك مميز، من خلال هذا الرابط. https://riyadhseason.sa

وتعيش العاصمة الرياض وهجًا ضخمًا من الفعاليات التي قادتها 15 منطقة من خلال روزنامتها المتجددة وتجاربها المتنوعة، فيما يترقب الزوار والسياح تدشين المزيد من الحفلات والمهرجانات التي تغذي شغفهم بعيش تجارب استثنائية “فوق الخيال”.

تجارب استثنائية وزيارات مليونية

تتسارع فعاليات الموسم عبر تقديمها أحدث الخيارات الترفيهية والفعاليات والعروض العالمية التي تعزز جودة الحياة في المدينة الضخمة وتجتذب زوارًا عالميين يستكشفون الثقافة السعودية وبهجة مهرجاناتها وتناغم أجوائها الشتوية وتنوع المناطق وعمق تجاربها.

واستطاع الموسم استيعاب ملايين الزوار بقدرة تنظيمية فائقة تستقطب زوارًا من مختلف الأجناس والاهتمامات، معززة بفعاليات متخصصة للألعاب والتراث والثقافة والأزياء والعطور والعديد من التجارب المبهرة التي تعتني بالكوميديا والفن والمعارض والموسيقى، علاوة على الألعاب والمأكولات والفعاليات العائلية والإلكترونية.

موسم الرياض 2022

يتميز موسم الرياض 2022 بتمكينه الزوار من الاستمتاع بتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك، والتنقل بين مناطق مختلفة حول العالم عبر القوارب، كما يقدم لشركائه فرصًا اقتصادية ضخمة، عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز قوة قطاع الترفيه في المملكة، إضافة إلى توفير الوظائف في مختلف المجالات بتمكين الشركات المحلية ودعمها من خلال فرص استثمار متنوعة.

 

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