بعد تحذير الصحة من خطر الوفاة.. 5 خطوات للحصول على لقاح الإنفلونزا

تعاون شامل ومواجهة التحديات المشتركة في البيان الختامي للقمة العربية الصينية ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 40 تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات ولي العهد والرئيس الصيني في مأدبة عشاء بقصر العوجا “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة
حددت وزارة الصحة بالتفصيل، طريقة الحصول على لقاح فيروس الإنفلونزا الموسمية، بعد تحذيرها من زيادة انتشاره في المملكة خلال الوقت الحالي، وزيادة معدلات دخول المصابين بها إلى غرف الطوارئ والعناية المركزة.
وكان الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة، قد شدد على ضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، في ظل أن نشاط الفيروس خلال هذه الأيام أقوى من العامين الماضيين، وهناك زيادة في حالات العناية المركزة والطواريء بالمملكة بسببه، محذراً من أن الإنفلونزا الموسمية قد تؤدي للوفاة.
وأوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها في “تويتر”، أن مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، توفر لقاح الإنفلونزا الموسمية، كما أكدت أهمية سرعة الحجز والحصول على اللقاح، من أجل حماية نفسك وعائلتك.
وحددت الصحة خطوات حجز موعد للحصول على اللقاح كما يلي:
– تحميل تطبيق صحتي، ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.
– اختر المواعيد لحجز موعد.
– اختر حجز موعد.
– اختيار خدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية.
– أكمل الطلب بالضغط على التالي.