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بعد تحذير الصحة من خطر الوفاة.. 5 خطوات للحصول على لقاح الإنفلونزا

2022-12-10 الساعة 4:00
بعد تحذير الصحة من خطر الوفاة.. 5 خطوات للحصول على لقاح الإنفلونزا
المواطن - الرياض

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حددت وزارة الصحة بالتفصيل، طريقة الحصول على لقاح فيروس الإنفلونزا الموسمية، بعد تحذيرها من زيادة انتشاره في المملكة خلال الوقت الحالي، وزيادة معدلات دخول المصابين بها إلى غرف الطوارئ والعناية المركزة.

تحذير من خطورة فيروس الإنفلونزا

وكان الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة، قد شدد على ضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، في ظل أن نشاط الفيروس خلال هذه الأيام أقوى من العامين الماضيين، وهناك زيادة في حالات العناية المركزة والطواريء بالمملكة بسببه، محذراً من أن الإنفلونزا الموسمية قد تؤدي للوفاة.

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وأوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها في “تويتر”، أن مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، توفر لقاح الإنفلونزا الموسمية، كما أكدت أهمية سرعة الحجز والحصول على اللقاح، من أجل حماية نفسك وعائلتك.

خطوات حجز موعد لتلقي اللقاح

وحددت الصحة خطوات حجز موعد للحصول على اللقاح كما يلي:

– تحميل تطبيق صحتي، ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

– اختر المواعيد لحجز موعد.

– اختر حجز موعد.

– اختيار خدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية.

– أكمل الطلب بالضغط على التالي.

 

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