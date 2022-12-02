بعد 12 عامًا.. سيناريو إهدار ركلة الجزاء يُهدد غانا بتوديع المونديال

انتهى الشوط الأول من مباراة غانا والأوروجواي، بتفوق أوروجواي بنتيجة هدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للمجموعة الثامنة في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

ودخل المنتخب الغاني المباراة ساعيًا للثأر من الإقصاء من مونديال 2010 من دور الثمانية على يد منتخب أوروجواي.

وتحصل المنتخب الإفريقي على ركلة جزاء بالدقيقة الـ22 أهدرها أندري أيوا لاعب المنتخب الغاني بغرابة شديدة.

وكشر المنتخب الأوروجوياني عن أنيابه ليضيف الهدف الأول عبر اللاعب جورجيان دي أراسكايتا في الدقيقة الـ26.

ثم عاد منتخب أوروجواي وأضاف الهدف الثاني عبر اللاعب دي أراسكايتا في الدقيقة الـ32.

وفي حال تعادلت البرتغال مع كوريا الجنوبية، وفازت أوروجواي على غانا، فسوف تصعد أوروجواي والبرتغال إلى دور ثمن النهائي.

وكان أندري أيوا قائد المنتخب الغاني قال قبل مواجهة أوروجواي إن فريقه يريد الثأر من المنتخب اللاتيني، وهو ما أشعل أجواء المباراة.