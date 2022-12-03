بكتيريا آكلة اللحم تقضي على 4 أطفال في بريطانيا

كشفت السلطات البريطانية عن وفاة 4 أطفال حتى الآن بسبب بكتيريا قاتلة تأكل في اللحم، وتسبب صدمة سامة لمن يعانون منها.

وبحسب موقع ويلز أون لاين، انتشرت بكتيريا الستريبتوكوكس أ، في المدارس الابتدائية في بريطانيا، حيث تم الإبلاغ عن أربع حالات وفاة حتى الآن مرتبطة بالبكتيريا المميتة المحتملة.

حالات الوفاة

وأعلن الأمن الصحي، أنه تم إبلاغه بحالات وفاة في مقاطعة ساري، جنوب شرقي إنجلترا، وويلز، بينما أبلغت عائلة في ويكومب عن إصابة ابنها محمد إبراهيم علي، البالغ من العمر أربع سنوات، بسكتة قلبية.

من جانبها، قالت وكالة الأمن الصحي: إن الطفل توفي بسبب الفيروس القاتل الذي تسبب في مقتل ثلاثة أطفال آخرين، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ستار.

كما توفي تلميذ يبلغ من العمر ست سنوات في مدرسة ابتدائية في مقاطعة ساري بعد إصابته بالفيروس في بداية الأسبوع الماضي. إلى جانب وفاة طفل آخر من مدرسة فيكتوريا الابتدائية في ويلز، لم يُذكر اسمه، بعد إصابته بالعدوى.

من جانبها، أعربت الخبيرة المتخصصة في الأمراض الجلدية لدى الأطفال، الدكتورة ليز ويتاكر، عن قلقها بشأن المرض المنتشر.

نصائح

يجب على كل المتخوفين من انتشار بكتيريا الستريبتوكوكس أن يعرفوا متى يلتمسون العناية الطبية، ومن ذلك عدم استقرار درجة حرارة الطفل بعد أربعة أو خمسة أيام، أو التنفس السريع أو الخمول، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية.

أعراضه

يمكن أن يتسبب المرض في أعراض خفيفة، بما في ذلك التهاب الحلق أو الحمى القرمزية أو الالتهابات الجلدية التي يمكن أن تهدد الحياة وتغير الحياة، بما في ذلك ما وصفه مركز السيطرة على الأمراض بأنه متلازمة الصدمة السامة وأكل اللحم.