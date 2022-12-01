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لم يتمكن الأطباء من التعامل معها

بكتيريا غريبة تقتل سيدة أسترالية في غضون أيام

2022-12-01 الساعة 1:05
بكتيريا غريبة تقتل سيدة أسترالية في غضون أيام
المواطن - متابعة

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توفيت سيدة أسترالية كانت تعيش في سيدني، بمرض تنفسي غير معروف في منتصف الشهر الجاري، حيث لم يتمكن الأطباء من التعامل معه، الأمر الذي تسبب بوفاتها بعد أيام قليلة من الإصابة به.

خلطة زراعية

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية: يبدو أن الخلطة الزراعية التي استعملتها السيدة في زراعة الحدائق الخاصة بمنازلهم، قامت بتحفيز بكتيريا شديدة الخطورة، وحينما استنشقتها هاجمت جهازها التنفسي على الفور.

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وكشفت الصحيفة أن السيدة تم نقلها على الفور إلى المستشفى، وحين فحصها الأطباء لم يتمكنوا من التعامل مع المرض لأنه غير مألوف وغريب، وحينما علموا من أبناء السيدة ما تقوم به توقعوا أن تكون تلك الخلطات الزراعية هي السبب الذي حفز بكتيريا ضارة في التربة، وحينما اقتربت منها السيدة أصيبت بأزمة في جهازها التنفسي، ما نتج عنه صعوبة في التنفس ومن بعده الوفاة.

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