بلاغ عن مفقود قرب حومة النقيان بالرياض

أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، أن عددًا من أعضائه انطلقوا بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من حومة النقيان التابعة لمنطقة الرياض.

معلومات عن المفقود

وأوضح الفريق المعتمد لدى الدفاع المدني، عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن المفقود يستقل مركبة من نوع باترول م: ٢٠٢٠ لون: ذهبي، لافتًا “نسأل الله السلامة للمفقود وأن يحفظ الأعضاء المشاركين”.

ودائمًا ما يبذل فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، قصارى الجهود من أجل العثور على المفقودين وإنقاذهم، وذلك بعد ورود البلاغات لهم بشأن اختفائهم.