بلجيكا تطلب من رعاياها مغادرة إيران فورًا

طلبت الحكومة البلجيكية من رعاياها مغادرة إيران بشكل فوري؛ لتفادي أخطار الاعتقال التعسفي، وفقًا للشرق للأخبار.

الأوضاع في إيران

جاء ذلك في ظل اضطراب أوضاع الداخل الإيراني جراء الاحتجاجات المتصاعدة وفشل النظام الحاكم في الوصول إلى مقاربة سياسية لاحتواء تداعيات المظاهرات.

وفي سياق متصل أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، سقوط قتيل و17 جريحًا في أحداث شغب داخل سجن كرج.