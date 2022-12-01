بلجيكا تودع مونديال قطر

ودع منتخب بلجيكا منافسات كأس العالم 2022، وذلك بعد أن تعادل سلبيًّا مع المنتخب الكرواتي في الجولة الثالثة من دور المجموعات عن مباريات المجموعة السادسة.

ولم يظهر المنتخب البلجيكي بقوته في الشوط الأول، وسط أداء هادئ من قبل المنتخب الكرواتي لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

لوكاكو يُهدر فرصة الفوز لـ بلجيكا

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، أهدر روميلو لوكاكو فرصة التقدم للمنتخب البلجيكي في الدقيقة الـ89 بعد أن استلم الكرة بشكل خاطئ.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليُصبح رصيد كرواتيا خمس نقاط في المركز الثاني في المجموعة السادسة، وتتأهل مع المغرب المتصدرة لدور الستة عشر، بينما أصبح رصيد منتخب بلجيكا 4 نقاط في المركز الثالث في المجموعة السادسة.

جدير بالذكر أن الجماهير البلجيكية كانت قامت بأعمال شغب في العاصمة بروكسل، بعد الخسارة من المغرب في الجولة الثانية يوم الأحد الماضي.