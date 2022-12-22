بلغاري يُدير قمة الاتحاد والشباب

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في الدور ثمن النهائي من كأس الملك، أبرزها قمة الاتحاد والشباب.
وتُقام مباراة الاتحاد والشباب، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في ختام منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الملك.
ويدير طاقم تحكيم بلغاري بقيادة جيورجي كاباكوف مباراة الاتحاد والشباب، ويساعده مارتين مارجاريتوف وديان فولكوف، حكم رابع عبدالصمد بكري، حكم فيديو البرتغالي أرتور دياز، ويساعده فيصل القحطاني.
ويقود عبدالله الشهري مباراة الباطن ضد الرائد على ملعب نادي الباطن، ويساعده محمد الشهري ومحمد المطرودي، بندر القحطاني حكمًا رابعًا، وأحمد الرميخاني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد الوحيمر.
ويتولى عبدالله الحربي إدارة مباراة الفتح ضد الطائي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويساعده مفرح الحسن وعماد عسكر، حكم رابع تركي هشلان، حكم الفيديو ممدوح آل شهدان، ويساعده محمد العبكري.