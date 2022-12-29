بلغ عن المركبات المسروقة عبر أبشر

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دشن الأمن العام، خدمة الإبلاغ عن المركبات المسروقة، وذلك في ملتقى “أبشر” الثامن 2022، الذي أقيم في نادي منسوبي وزارة الداخلية، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
تمكن الخدمة المواطنين والمقيمين من الإبلاغ عن المركبات المسروقة إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة مقار الشرطة، ويتم تنفيذها عن طريق الدخول إلى منصة “أبشر”، ثم اختيار خدمات من تبويب المركبات، ثم اختيار المركبة المراد الإبلاغ عنها، وأخيرًا اختيار خدمة الإبلاغ عن المركبات المسروقة.
يذكر أن وزارة الداخلية تشهد تطورًا تقنيًا متسارعًا للخدمات الإلكترونية المقدمة لقطاع الأفراد، والأعمال، والحكومة، أسهم في توفير الوقت والجهد على المستفيدين من المواطنين والمقيمين بأكثر من 350 خدمة إلكترونية يستفيد منها أكثر من 26 مليون مستفيد.