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دون الحاجة إلى مراجعة مقار الشرطة

بلغ عن المركبات المسروقة عبر أبشر

2022-12-29 الساعة 12:22
بلغ عن المركبات المسروقة عبر أبشر
المواطن - واس

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دشن الأمن العام، خدمة الإبلاغ عن المركبات المسروقة، وذلك في ملتقى “أبشر” الثامن 2022، الذي أقيم في نادي منسوبي وزارة الداخلية، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

الإبلاغ إلكترونيًّا

تمكن الخدمة المواطنين والمقيمين من الإبلاغ عن المركبات المسروقة إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة مقار الشرطة، ويتم تنفيذها عن طريق الدخول إلى منصة “أبشر”، ثم اختيار خدمات من تبويب المركبات، ثم اختيار المركبة المراد الإبلاغ عنها، وأخيرًا اختيار خدمة الإبلاغ عن المركبات المسروقة.

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350 خدمة إلكترونية

يذكر أن وزارة الداخلية تشهد تطورًا تقنيًا متسارعًا للخدمات الإلكترونية المقدمة لقطاع الأفراد، والأعمال، والحكومة، أسهم في توفير الوقت والجهد على المستفيدين من المواطنين والمقيمين بأكثر من 350 خدمة إلكترونية يستفيد منها أكثر من 26 مليون مستفيد.

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