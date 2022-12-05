بلومبرج: أوبك بلس تتمسك باستقرار الأسواق

قفزت أسعار النفط بنسبة 2%، اليوم الاثنين، بعد أن أبقت دول أوبك+ على أهدافها المتعلقة بالإنتاج، قبل حظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي ووضع سقف له والذي يسري أيضًا اعتبارًا من اليوم.

قيود كوفيد

وقال بوب مكنالي، رئيس شركة Rapidan Energy Advisers LLC: إنه مع المخاطر الجوهرية والجيوسياسية الهائلة التي تؤثر على سوق النفط ، اختارت أوبك بلس الاستقرار، وفقًا لتصريحات نقلتها بلومبرج.

وعُقد الاجتماع الوزاري الرابع والثلاثون للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، والدول المشاركة في الاتفاق من خارجها “أوبك بلس” عبر الاتصال المرئي أمس الأحد.

خفض الإنتاج

وتماشيًا مع قرار أوبك بلس الصادر عن الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للمجموعة، المنعقد في 9 ربيع الأول 1444هـ، الموافق 5 أكتوبر 2022م، الذي بُني على اعتبارات السوق فقط، حيث أكد المتعاملون في السوق والصناعة البترولية أنه كان الإجراء الضروري والصحيح لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والتزامًا بنهج الاستباقية والمبادرة أكدت الدول الأعضاء في أوبك بلس مجددًا استعدادها للاجتماع في أي وقت، واتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لمعالجة أي تطورات في السوق، لدعم توازن أسواق البترول واستقرارها، متى ما تطلب الأمر.

وارتفع سعر النفط القياسي بنسبة 11٪ هذا العام ، لكنه شهد انخفاضًا في يونيو الماضي وسط مخاوف متزايدة بين المتداولين بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

تغييرات الأسواق

وسيستمر قرار منظمة أوبك، وحلفائها بضعة أشهر على الأقل. وستجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لمجموعة أوبك بلس، مرة أخرى في فبراير المقبل. ويمكن أن تكون التوقعات أكثر وضوحًا بحلول ذلك الوقت، وسيكون لدى اللجنة القدرة على عقد اجتماعات استثنائية إذا اعتقدت الضرورة لذلك في ضوء المعطيات العالمية.

قد يبدو سوق النفط مختلفًا تمامًا بحلول أوائل عام 2023 ، مع ظهور العديد من التحولات التاريخية المحتملة في العرض والطلب لأسواق النفط في الأيام والأسابيع المقبلة.

قيود الصين

في الوقت نفسه وفي إشارة إيجابية للطلب على الوقود، خففت المزيد من المدن الصينية قيود مكافحة كوفيد-19 خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد احتجاجات كبيرة شهدتها البلاد لأول مرة.

وأشار كبار المسؤولين الحكوميين ببكين، خلال الأسبوع الماضي إلى التخلي عن بعض من سياسة صفر كوفيد المتشددة، والتي أثرت على اقتصاد أكبر مستورد للنفط في العالم.

الحظر الأوروبي

وفي السياق ذاته، يحظر الاتحاد الأوروبي معظم واردات الخام الروسي المنقولة بحراً ويمنع أي شخص آخر من استخدام خدمات الشحن أو التأمين في المنطقة لشراء النفط الروسي، ما لم يكن ذلك أقل من 60 دولارًا للبرميل.

وصرح روجر ديوان، محلل النفط في واشنطن لفايننشال تايمز: بأنه لا أحد يستطيع أن يقول إلى أي مدى ستكون هذه الإجراءات ذات جدوى، فمنذ أن فرضت العقوبات على روسيا عقب اقتحام قوات فلاديمير بوتين الحدود الأوكرانية في 24 فبراير، بالكاد أثرت تلك العقوبات على صادرات روسيا النفطية أو دخل الكرملين من النفط.

وأضاف محلل النفط في مقال سابق: لا نعرف كيف سيعمل هذا السوق بعد العقوبات المفروضة على روسيا، فسيكون التعديل دراماتيكيًا، لكن الضغوط الواضحة في أسواق الطاقة لا تزال قائمة. فلا تزال أسعار النفط الخام أعلى من أي وقت بين عامي 2015 و 2021 ، في حين أن الديزل – الذي تصدر روسيا الكثير منه – لا يزال مرتفعًا للغاية.