بلومبرغ: ضربة لإمدادات الطاقة في فرنسا 

قالت وكالة بلومبرغ إن فرنسا أجلت إعادة تشغيل مفاعلين نوويين لأكثر من 4 أشهر؛ بسبب أعمال الصيانة، وهو ما يمثل ضربة لإمدادات الطاقة لديها.

ضربة للدول المجاورة أيضًا

وقال التقرير إن خطوة شركة إلكتريسيتي دو فرانس للكهرباء في تأجيل أعمال الصيانة في المفاعلين النوويين يزيد من الضغط على إمدادات الطاقة لكل من فرنسا والدول المجاورة كذلك.

وأفادت الشركة، اليوم الاثنين، بأنه تم تأجيل إعادة تشغيل وحدة بينلي-2 التابعة لها من 29 يناير حتى 11 يونيو، وكذلك تم تأجيل أعمال صيانة وحدة غولفيتش-1 إلى 11 يونيو.

ووفقًا لوكالة بلومبرغ الأمريكية، أشارت الشركة إلى أنه تم تمديد مفاعل تشاتينوم-3 لمدة شهر واحد حتى 26 مارس، وتم تأجيل إعادة تشغيل مفاعل تشيفو-2 لأكثر من شهر حتى 19 فبراير.

فرنسا باتت مستوردة للكهرباء

وأدت عمليات وقف الصيانة، والتي كانت أطول من المخطط لها، وإصلاح شقوق الأنابيب غير المتوقعة، إلى تقليص الإنتاج النووي لشركة إلكتريسيتي دو فرانس وتحويل فرنسا إلى مستورد للطاقة، في الوقت الذي تكون فيه عادة مُصدرًا رئيسيًا.

وحذر مشغل الشبكة في فرنسا من نقص محتمل في الكهرباء خلال الأشهر الباردة، إذ يرتفع الطلب على التدفئة، بينما تكافح المرافق مع إصلاحات المفاعلات.

وكانت شركة إلكتريسيتي دو فرانس، يوم الجمعة الماضي، قد أعلنت عن تأجيل بدء تشغيل مفاعل نووي جديد في غرب الدولة لعدة أشهر حتى عام 2024، علمًا بأنه بذلك فإن المشروع قد تأخر بالفعل أكثر من 10 سنوات.