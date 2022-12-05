Icon

مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز Icon بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق Icon وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له Icon المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية Icon مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا Icon أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق Icon منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة Icon تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon نائبة وزير السياحة: أهداف 2030 السعودية تسير أسرع من المخطط له Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
الرياضة العالمية
حصاد اليوم
دخل المستشفى لتلقي العلاج

بنات بيليه ينفين شائعة وفاته

2022-12-05 الساعة 9:46
بنات بيليه ينفين شائعة وفاته
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

يواصل أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه تلقي العلاج من سرطان القولون في المستشفى، بالإضافة إلى إصابته بالتهاب رئوي.

التهاب بالرئة

وأعلنت اثنتان من بناته أنه دخل منذ الثلاثاء الماضي، وأن حالته الصحية لا تمثل أي خطر، مبديتين تفاؤلهما بشأن عودته إلى المنزل.

قد يهمّك أيضاً
Img

المملكة تنضم إلى المجلس الدولي للزيتون في مدريد

Img

وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

وقالت ابنته كيلي ناسيمنتو، في مقابلة مع محطة غلوبو البرازيلية، إن بيليه مريض لأنه كبير في السن، إلا أنه موجود حاليًا في المستشفى بسبب التهاب في الرئة، موضحة أنه عندما يتحسن سيعود إلى المنزل.

حالة مستقرة

من جهتها، أوضحت شقيقتها فلافيا أرانتيس أن النجم المحبوب ليس في وحدة العناية المركزة، بل في غرفة عادية، مؤكدة أنه يخضع للعلاج بحالة مستقرة لا خطرة.

يذكر أن إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف باسم بيليه، كان أدخل إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو الثلاثاء الماضي، لإعادة تقييم علاج يتلقاه جراء إصابته بسرطان القولون.

القوة والأمل

وقال الأطباء إن عدوى الجهاز التنفسي التي يعانيها عولجت بمضادات حيوية، مؤكدين أن حالته مستقرة ويستجيب جيداً للعلاج.

في حين أعلن النجم البالغ من العمر 82 عاماً، أنه يشعر بالقوة والأمل عبر حسابه في إنستغرام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حالة ماطرة ثالثة بدايتها الخميس
أخبار رئيسية

حالة ماطرة ثالثة بدايتها الخميس

أخبار رئيسية
فيفا يخصص 209 ملايين دولار لأندية اللاعبين...
حصاد اليوم

فيفا يخصص 209 ملايين دولار لأندية اللاعبين...

حصاد اليوم
تفاصيل غرق طفل وإنقاذ 4 أشخاص في...
السعودية اليوم

تفاصيل غرق طفل وإنقاذ 4 أشخاص في...

السعودية اليوم
الهند تتحدى الغرب: عليهم التعايش مع موقفنا...
العالم

الهند تتحدى الغرب: عليهم التعايش مع موقفنا...

العالم
خالد البدر: تجديد عقد هيرفي رينارد كارثي
الرياضة

خالد البدر: تجديد عقد هيرفي رينارد كارثي

الرياضة
أهم النجوم الغائبة للإصابة عن مونديال 2022
الرياضة

أهم النجوم الغائبة للإصابة عن مونديال 2022

الرياضة
جراحة عاجلة لإنقاذ حياة طفل رضيع في...
السعودية اليوم

جراحة عاجلة لإنقاذ حياة طفل رضيع في...

السعودية اليوم
جوائز بـ 100 ألف ريال في Rush...
حصاد اليوم

جوائز بـ 100 ألف ريال في Rush...

حصاد اليوم