بنات بيليه ينفين شائعة وفاته

يواصل أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه تلقي العلاج من سرطان القولون في المستشفى، بالإضافة إلى إصابته بالتهاب رئوي.

التهاب بالرئة

وأعلنت اثنتان من بناته أنه دخل منذ الثلاثاء الماضي، وأن حالته الصحية لا تمثل أي خطر، مبديتين تفاؤلهما بشأن عودته إلى المنزل.

وقالت ابنته كيلي ناسيمنتو، في مقابلة مع محطة غلوبو البرازيلية، إن بيليه مريض لأنه كبير في السن، إلا أنه موجود حاليًا في المستشفى بسبب التهاب في الرئة، موضحة أنه عندما يتحسن سيعود إلى المنزل.

حالة مستقرة

من جهتها، أوضحت شقيقتها فلافيا أرانتيس أن النجم المحبوب ليس في وحدة العناية المركزة، بل في غرفة عادية، مؤكدة أنه يخضع للعلاج بحالة مستقرة لا خطرة.

يذكر أن إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف باسم بيليه، كان أدخل إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو الثلاثاء الماضي، لإعادة تقييم علاج يتلقاه جراء إصابته بسرطان القولون.

القوة والأمل

وقال الأطباء إن عدوى الجهاز التنفسي التي يعانيها عولجت بمضادات حيوية، مؤكدين أن حالته مستقرة ويستجيب جيداً للعلاج.

في حين أعلن النجم البالغ من العمر 82 عاماً، أنه يشعر بالقوة والأمل عبر حسابه في إنستغرام.