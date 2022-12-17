بنزيما يرفض دعوة ماكرون لحضور نهائي المونديال: لست مهتمًا

حسم كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني موقفه من حضور نهائي كأس العالم غدًا بين المنتخب الفرنسي ونظيره الأرجنتيني.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر توجيه دعوة إلى نجم ريال مدريد لحضور نهائي كأس العالم، بعد استبعاده من قائمة المنتخب الفرنسي قبل انطلاق البطولة بحسب ما ذكرته صحيفة Marca الإسبانية.

رد بنزيما

وعلق مهاجم ريال مدريد عبر حسابه في الإنستجرام قائلًا: ” لست مهتمًا”، كما نشر نجم الريال صورة له مع الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان عبر خاصية Story في الإنستجرام وهو يحمل الكرة الذهبية قائلًا: ” تصبحون على خير”.

تصرف ديشان

وكانت تقارير صحفية فجرت مفاجأة، حول قيام المدرب ديديه ديشان مدرب منتخب فرنسا بمؤامرة، حول عدم استدعاء بنزيما للمشاركة في نهائي مونديال قطر، ضد المنتخب الأرجنتيني.

وذكرت تقارير أن ديشان قرر عدم استدعاء نجم الريال لنهائي المونديال رغم جاهزيته وعدم إصابته، وهو يُظهر عكس ما قاله ديشان بأن اللاعب مصاب.

وكان ديشان رفض الحديث عن كريم بنزيما بعد الفوز على المغرب في نصف نهائي كأس العالم، حيث تعمد المدرب الفرنسي تجاهل سؤال وُجه له حول مهاجم الريال قائلًا: “معذرة، السؤال التالي من فضلكم”.

وغادر بنزيما معسكر منتخب فرنسا في قطر قبل انطلاق المونديال بسبب الإصابة، ورفض ديشان استدعاءه للمشاركة من جديد في البطولة، حيث تشير التقارير إلى أن ديشان يرى أن أجواء معسكر منتخب فرنسا ستكون أفضل في حال لم يتواجد لاعب ريال مدريد.