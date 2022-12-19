بنك الرياض يعتزم توزيع 1.9 مليار ريال أرباحاً على المساهمين

أعلن بنك الرياض، اليوم الاثنين، أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية قدرها 1.95 مليار ريال على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2022.

الأسهم المستحقة

وأوضح البنك في بيان له على “تداول”، أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح ثلاثة مليارات، وحصة السهم الواحد 0.65 ريال، مشيراً إلى أن تاريخ التوزيع سيتم إعلانه في وقت لاحق.

تاريخ الاستحقاق

وأضاف أن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يكون بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للبنك (والذي سيتم تحديده لاحقاً)، على أن تكون أحقية المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع، بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.