Icon

صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع Icon التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين Icon طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة Icon الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى Icon رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
رفعوا الفائدة بواقع 50 نقطة

بنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

2022-12-14 الساعة 11:36
بنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رفعت بنوك مركزية خليجية أسعار الفائدة؛ تماشيًا مع قرار الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء.

وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة، متوافقًا مع توقعات الأسواق، وفقًا لما ذكرت قناة العربية.

قد يهمّك أيضاً
Img

تألق منتخب المغرب بالمونديال يقفز به للمركز الـ11 عالميًّا

Img

مواجهة ميسي ومودريتش عنوان مباراة الأرجنتين وكرواتيا

السعودية والإمارات وقطر

يذكر أن معظم الدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات وقطر، تربط عملاتها بالدولار وتحذو حذو المركزي الأمريكي فيما يخص السياسة النقدية.

وقرر البنك المركزي السعودي، مساء اليوم الأربعاء، رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.00%.

وبحسب ما جاء على الحساب الرسمي للبنك المركزي على “تويتر”، قام البنك برفع معدل اتفاقية الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.50%.

كما قرر بنك الإمارات المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس.

البحرين

وكذلك مصرف البحرين المركزي، حيث قال: إنه رفع معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة؛ تماشيًا مع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأوضح مصرف البحرين أنه رفع معدل الفائدة الرئيسي على الودائع لمدة أسبوع واحد بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.25%.

كما رفع مصرف البحرين المركزي معدل الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5%، وفائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 6% وفائدة الإقراض إلى 6.50%.

فيما أعلن مصرف قطر المركزي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس اعتبارًا من يوم الخميس.

حيث قال مصرف قطر: إنه رفع فائدة الإقراض إلى 5.5% وفائدة الإيداع إلى 5% وفائدة إعادة الشراء (الريبو) إلى 5.25%.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مهرجان الإبل يعلن فترة استئناف الحالات ومنها...
السعودية اليوم

مهرجان الإبل يعلن فترة استئناف الحالات ومنها...

السعودية اليوم
صالح الشهري ثالث أكبر لاعب يسجل للأخضر...
كأس العالم

صالح الشهري ثالث أكبر لاعب يسجل للأخضر...

كأس العالم
محام يوضح المدة بين إيقاف الخدمات والقبض...
السعودية اليوم

محام يوضح المدة بين إيقاف الخدمات والقبض...

السعودية اليوم
آلية تقديم طلب الزيارة الشخصية على منصة...
السعودية اليوم

آلية تقديم طلب الزيارة الشخصية على منصة...

السعودية اليوم
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.214 حقيبة...
السعودية اليوم

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.214 حقيبة...

السعودية اليوم
صحة الرياض: تدريب 1200 موجه صحي مدرسي
السعودية اليوم

صحة الرياض: تدريب 1200 موجه صحي مدرسي

السعودية اليوم
مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن بسبب جرائم...
حصاد اليوم

مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن بسبب جرائم...

حصاد اليوم
تحذير: عواصف رعدية وأمطار غزيرة بمكة المكرمة
السعودية اليوم

تحذير: عواصف رعدية وأمطار غزيرة بمكة المكرمة

السعودية اليوم