بنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

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رفعت بنوك مركزية خليجية أسعار الفائدة؛ تماشيًا مع قرار الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء.
وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة، متوافقًا مع توقعات الأسواق، وفقًا لما ذكرت قناة العربية.
يذكر أن معظم الدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات وقطر، تربط عملاتها بالدولار وتحذو حذو المركزي الأمريكي فيما يخص السياسة النقدية.
وقرر البنك المركزي السعودي، مساء اليوم الأربعاء، رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.00%.
وبحسب ما جاء على الحساب الرسمي للبنك المركزي على “تويتر”، قام البنك برفع معدل اتفاقية الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.50%.
كما قرر بنك الإمارات المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس.
وكذلك مصرف البحرين المركزي، حيث قال: إنه رفع معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة؛ تماشيًا مع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وأوضح مصرف البحرين أنه رفع معدل الفائدة الرئيسي على الودائع لمدة أسبوع واحد بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.25%.
كما رفع مصرف البحرين المركزي معدل الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5%، وفائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 6% وفائدة الإقراض إلى 6.50%.
فيما أعلن مصرف قطر المركزي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس اعتبارًا من يوم الخميس.
حيث قال مصرف قطر: إنه رفع فائدة الإقراض إلى 5.5% وفائدة الإيداع إلى 5% وفائدة إعادة الشراء (الريبو) إلى 5.25%.