بوتين: العقوبات على روسيا تسببت بتضخم قياسي في أوروبا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العقوبات التي تم فرضها على روسيا تسببت بتضخم قياسي في الدول الأوروبية، حيث أخفقت الرهانات على انهيار اقتصاد موسكو بسبب هذه العقوبات.

شركاء أفضل

وحسب ما نقلته قناة “العربية”، أضاف بوتين في اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية عبر الفيديو، أن الروبل تحول إلى إحدى أقوى العملات في العالم هذا العام، لافتًا إلى أن موسكو تبحث عن شركاء أفضل من الاتحاد الأوروبي.

كما لفت إلى الغرب شنّ عقوبات عدوانية غير مسبوقة ضد روسيا، والتي كانت تهدف في وقت قصير، وبشكل أساسي، إلى سحق اقتصاد البلاد، من خلال سرقة احتياطياته من العملات الأجنبية، وإلى انهيار العملة الوطنية (الروبل)، وإحداث تضخم مدمر”.

وأشار إلى أن روسيا ستعمد إلى زيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى 70 مليار متر مكعب.

سلسلة عقوبات

ومنذ الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير الماضي، وفرضت الدول الغربية، سلسلة من العقوبات ضد روسيا، للحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب.