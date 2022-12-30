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تمثل نموذجًا للتعاون بين القوى الكبرى

بوتين: العلاقة بين موسكو وبكين الأفضل في التاريخ

2022-12-30 الساعة 1:45
بوتين: العلاقة بين موسكو وبكين الأفضل في التاريخ
المواطن- فريق التحرير

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قال الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن التنسيق بين روسيا والصين على الساحة الدولية يخدم تشكيل نظام عالمي عادل، واصفًا العلاقة بين موسكو وبكين بأنها الأفضل في التاريخ.

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وجاء ذلك خلال محادثة عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن حجم مبيعات السلع في روسيا الاتحادية والصين سوف ينمو بنسبة 25% تقريبًا.

نموذج للتعاون بين القوى الكبرى

ونوه بوتين إلى أن العلاقات بين الدولتين تظهر نضجًا واستقرارًا في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وأن العلاقات هي نموذج للتعاون بين القوى الكبرى في القرن الحادي والعشرين.

وأضاف: في سياق التوترات الجيوسياسية المتزايدة، تتزايد أهمية الشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية كعامل استقرار، علاقاتنا صامدة بشكل جيد أمام جميع الاختبارات، وتظهر النضج والاستقرار، وتتطور بشكل ديناميكي.

بوتين العلاقة بين موسكو وبكين الأفضل في التاريخ

واستطرد: العلاقات بين موسكو وبكين هي الأفضل في التاريخ، وتمثل نموذجًا لتعاون القوى العظمى في القرن الحادي والعشرين.

مواصلة التعاون عسكريًا وتقنيًا

وبحسب وكالة سبوتنيك، فقد أكد الرئيس الروسي على أن بلاده والصين ستواصلان التعاون في المجال العسكري التقني الذي يسهم في ضمان أمن البلدين.

وتابع: بطبيعة الحال، يحتل التعاون العسكري التقني، الذي يسهم في ضمان أمن بلداننا والحفاظ على الاستقرار في المناطق الرئيسية، مكانة خاصة في النطاق الكامل للتعاون الروسي الصيني وعلاقاتنا.

وفي نهاية الاجتماع عبر الفيديو، هنأ الرئيس الروسي نظيره الصيني على الانعقاد الناجح للمؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، وإعادة انتخابه أمينًا عامًا للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وقال بوتين تحت قيادتكم ودوركم القيادي للحزب الشيوعي الصيني، يتم ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للبلد، ويتم تعزيز موقعها على المسرح العالمي، أتمنى بصدق نجاحات جديدة لكم وللصين الصديقة.

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