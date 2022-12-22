بوتين: تسليم أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا سيطيل الأزمة

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتراجع اقتصاد بلاده، مشيرًا إلى أن تسليم أنظمة باتريوت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوكرانيا سيطيل الأزمة.

التفاوض مع أوكرانيا

وحسب ما نقلته قناة “العربية”، أضاف بوتين في كلمة له اليوم الخميس، أنه لا كوارث أو أزمات متوقعة للاقتصاد الروسي، لافتًا إلى أن جميع النزاعات المسلحة تنتهي بالمفاوضات وروسيا لم ترفض التفاوض مع أوكرانيا.

وأوضح أن تسليم الولايات المتحدة الأمريكية منظومات الدفاع الجوي “باتريوت” لأوكرانيا سيؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، مشيرًا إلى أنه سيكون لدى القوات الروسية “الترياق” لها.

أنظمة باتريوت قديمة

وأضاف بوتين، أنظمة “باتريوت” قديمة، ولا تعمل مثل الأنظمة الروسية “إس-300″، مشيرًا إلى أنه لا نسعى إلى تأجيج الحرب ولكن إنهاءها.

وتابع أن الولايات المتحدة منخرطة في تأجيج الوضع بدول الاتحاد السوفييتي السابق، موضحًا أن أوكرانيا هي من بدأت بالحرب وأسقطت اتفاقيات السلام.

ولفت بوتين إلى أنه لم يكن هناك خيار سوى إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا، متهمًا واشنطن بالانخراط في الصراع بأوكرانيا منذ زمن طويل.

وأكد أن الولايات المتحدة ساعدت في وصول قوميين متطرفين للسلطة في أوكرانيا، مستطردًا أن روسيا تثق في تحقيق أهدافها ولا مجال للتراجع.