بوتين: خطر اندلاع حرب نووية يتصاعد

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن خطر اندلاع حرب نووية يتصاعد، لكنه أكد أن روسيا لم يصبها الجنون وأنها تعتبر ترسانتها النووية رادعًا دفاعيًا ليس إلا.

تحذير روسي

وأكد بوتين أن روسيا ستدافع عن أراضيها وحلفائها بكل الوسائل المتاحة، مضيفًا أن الولايات المتحدة، وليست روسيا، هي التي نشرت ما يسمى بالأسلحة النووية التكتيكية في دول أخرى، وفقًا لرويترز والفرنسية.

من جهة أخرى، اعترف بوتين بأن النزاع في أوكرانيا طويل، مع إشادته بـالنتائج المهمة التي تحققت، في إشارة إلى إعلانه ضم أربع مناطق أوكرانية.

واضطر الجيش الروسي هذا الشهر، إلى الانسحاب من خيرسون، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه.