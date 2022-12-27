بوتين يحظر رسميًا بيع النفط للدول المؤيدة للحد الأقصى للأسعار

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ قليل، مرسومًا يخص إجراءات انتقامية بشأن وضع الغرب لحد أقصى لأسعار صادرات النفط الروسية.

وبحسب وكالة روسيا اليوم، يأتي هذا استجابة للإجراء من الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا، والذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر.

ويحظر المرسوم الروسي توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا إلى الدول التي تطبق سقف أسعار في العقود أو المؤيدة له، كما يحظر عمليات التسليم إذا كانت العقود تحدد السقف بشكل مباشر أو غير مباشر.

موعد دخول القانون حيز التنفيذ

ووفقًا للمرسوم، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة من أجل توفير الحصول على معلومات قانونية، فإن الحظر المفروض على إمدادات النفط استجابةً لسقف الأسعار يدخل حيز التنفيذ في 1 فبراير 2023 ويسري حتى 1 يوليو 2023.

روسيا تدرس خفض إنتاجها

وكان سبق وأن قال نائب رئيس وزراء روسيا، ألكسندر نوفاك، إن روسيا قد تخفض إنتاجها النفطي بنسبة قد تتراوح بين 5 و7% في أوائل عام 2023، وذلك كرد فعل لوضع حد أقصى لأسعار منتجاتها من الخام والمكرر.

وتابع نوفاك إن التخفيضات قد تصل إلى 500 ألف إلى 700 ألف برميل يوميًا، مضيفًا أنه على الرغم من جهود أوروبا لخفض الاعتماد على النفط والغاز الروسيين إلا أنه لا يزال هناك طلب على صادرات الطاقة من روسيا في جميع أنحاء العالم وتقوم موسكو بتنويع مشتريها.