بوتين يعقد اجتماعًا مهمًا مع قادة الجيش

يحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهداف جيشه للعام 2023 خلال اجتماع مع كبار القادة العسكريين، اليوم الأربعاء، وفق ما أعلنه الكرملين في الشهر التاسع من الهجوم الروسي على أوكرانيا.

العام المقبل

وقال الكرملين، في بيان، إن فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعًا موسعًا لوزارة الدفاع، وسيتم عرض نتائج أنشطة القوات المسلحة الروسية في 2022 وسيتم تحديد المهمات للعام المقبل.

وأضاف: وزير الدفاع سيرغي شويغو سيشارك خصوصًا في هذا الاجتماع بهدف عرض مدى تقدم العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وعملية تزويد القوات المقاتلة شحنات الأسلحة.

عبر الفيديو

وأوضح المصدر نفسه أن نحو 15 ألف مسؤول في الجيش الروسي سيشاركون في هذا الحدث عبر تقنية الفيديو.

ويأتي هذا الاجتماع بعدما عدل بوتين عن عقد مؤتمره الصحفي التقليدي في نهاية العام، علمًا بأنه واظب على ذلك منذ عام 2001.

خسائر الحرب

وتعرضت روسيا التي بدأت في فبراير هجومًا واسعًا على أوكرانيا، لانتكاسات عسكرية كبيرة في الأشهر الأخيرة، أجبرتها على الانسحاب من منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا ومن مدينة خيرسون في الجنوب.

وأقر بوتين، الثلاثاء، بأن الوضع بالغ الصعوبة في 4 مناطق بجنوب أوكرانيا وشرقها سبق أن أعلنت موسكو ضمها رغم أنها لا تسيطر عليها كليًا.

الفرار من البلاد

وشهد العام الماضي أيضا تعبئة 300 ألف عنصر من الاحتياطيين الروس، لكن هذه العملية تخللتها تجاوزات وأخطاء دفعت آلافًا من هؤلاء إلى الفرار من البلاد.