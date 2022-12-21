بوتين يعلن دخول صورايخ سارمات الخدمة قريبًا ردًا على تدخل الناتو

عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعًا موسعًا مع كبار القادة العسكريين؛ لتحديد مهام الجيش الروسي في العام المقبل مع الإعلان عن استراتيجية عسكرية جديدة.

وقال بوتين في كلمته إنه سيتم تعزيز قدرات كل الصنوف العسكرية بشكل دائم ومطرد ولا رجعة أو تباطؤ فيه، مؤكدًا على أنه لا بد من تطوير إمكانات وزارة الدفاع وتوفير المعدات والذخائر للقوات.

وأضاف: نعمل على زيادة الكوادر العسكرية المدربة والجاهزة، ونحلل كل المعلومات ونوفر كل ما يلزم لدعم قواتنا وإنجاح العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

الناتو يستخدم كل إمكانياته ضد روسيا

وهاجم الرئيس بوتين حلف الناتو قائلًا: نعرف ممارسات الحلف جيدًا، ونعمل على تعزيز ودعم قدراتنا للتصدي لها، وسنحقق كل أهدافنا رغم الأعمال العدائية ضدنا منه.

بوتين يؤكد أهمية النووي لأمن روسيا

وقال بوتين إن تعزيز القدرات النووية يضمن أمن روسيا، مضيفًا أنه تم نشر صواريخ أفانغارد العابرة للقارات وسيستمر في ذلك، وفي الوقت نفسه فإنه سيتم دخول صورايخ سارمات الخدمة القتالية في المستقبل القريب.

وتابع: سنعزز قواتنا البحرية بالمزيد من صواريخ سيركون، كما نعمل على تحديث آلياتنا العسكرية الهجومية وصناعة المسيرات، فخبرة استخدام المسيرات يجب توفيرها لدى كل جندي.

وأردف: العملية العسكرية الخاصة أظهرت أهمية استخدام المسيرات، وقد أصبحت سلاحًا لا يستهان به ويجب تطويره، ومن هنا، فإنه لا بد من إنتاج المسيرات الجوية والبحرية بأحدث المواصفات القتالية.

وأكد الرئيس الروسي أيضًا في كلمته، على أن روسيا تمتلك احتياطيًا كافيًا من الجنود لاستكمال تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في عام 2023.