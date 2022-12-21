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ضمن خطابه بشأن استراتيجية عسكرية جديدة في 2023

بوتين يعلن دخول صورايخ سارمات الخدمة قريبًا ردًا على تدخل الناتو

2022-12-21 الساعة 4:10
بوتين يعلن دخول صورايخ سارمات الخدمة قريبًا ردًا على تدخل الناتو
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعًا موسعًا مع كبار القادة العسكريين؛ لتحديد مهام الجيش الروسي في العام المقبل مع الإعلان عن استراتيجية عسكرية جديدة.

وقال بوتين في كلمته إنه سيتم تعزيز قدرات كل الصنوف العسكرية بشكل دائم ومطرد ولا رجعة أو تباطؤ فيه، مؤكدًا على أنه لا بد من تطوير إمكانات وزارة الدفاع وتوفير المعدات والذخائر للقوات.

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وأضاف: نعمل على زيادة الكوادر العسكرية المدربة والجاهزة، ونحلل كل المعلومات ونوفر كل ما يلزم لدعم قواتنا وإنجاح العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

بوتين يهاجم الناتو ويعلن عن استراتيجية جديدة في 2023

الناتو يستخدم كل إمكانياته ضد روسيا

وهاجم الرئيس بوتين حلف الناتو قائلًا: نعرف ممارسات الحلف جيدًا، ونعمل على تعزيز ودعم قدراتنا للتصدي لها، وسنحقق كل أهدافنا رغم الأعمال العدائية ضدنا منه.

بوتين يؤكد أهمية النووي لأمن روسيا 

وقال بوتين إن تعزيز القدرات النووية يضمن أمن روسيا، مضيفًا أنه تم نشر صواريخ أفانغارد العابرة للقارات وسيستمر في ذلك، وفي الوقت نفسه فإنه سيتم دخول صورايخ سارمات الخدمة القتالية في المستقبل القريب.

بوتين يهاجم الناتو ويعلن عن استراتيجية جديدة في 2023

وتابع: سنعزز قواتنا البحرية بالمزيد من صواريخ سيركون، كما نعمل على تحديث آلياتنا العسكرية الهجومية وصناعة المسيرات، فخبرة استخدام المسيرات يجب توفيرها لدى كل جندي.

وأردف: العملية العسكرية الخاصة أظهرت أهمية استخدام المسيرات، وقد أصبحت سلاحًا لا يستهان به ويجب تطويره، ومن هنا، فإنه لا بد من إنتاج المسيرات الجوية والبحرية بأحدث المواصفات القتالية.

وأكد الرئيس الروسي أيضًا في كلمته، على أن روسيا تمتلك احتياطيًا كافيًا من الجنود لاستكمال تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في عام 2023.

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