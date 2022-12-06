بوسكيتس يُكرر رقم كاسياس وراموس المونديالي

حقق قائد منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، سيرجيو بوسكيتس رقمًا مميزًا في مسيرته بنهائيات كأس العالم، بعد مشاركته ضد المغرب.

رقم مميز لسيرجيو بوسكيتس

وتُعد مباراة المغرب ضد إسبانيا هي المواجهة رقم 17 لسيرجيو بوسكيتس في نهائيات كأس العالم، ليُعادل رقم إيكر كاسياس وسيرجيو راموس، كأكثر اللاعبين الإسبان مشاركة في المونديال.

وخاض بوسكيتس 7 مباريات مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم في كأس العالم 2010 الذي أُقيم في جنوب إفريقيا، مباراتين في مونديال البرازيل 2014، 4 لقاءات في كأس العالم 2018 في روسيا، و4 مواجهات في النسخة الحالية.

تعادل سلبي

وانتهى، قبل قليل، الشوط الثاني من مباراة المغرب وإسبانيا، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022، ليتم لعب أشواط إضافية لحسم المتأهل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتأهلت المغرب إلى دور الـ16 من كأس العالم في صدارته مجموعته؛ بعد تألقه اللافت في مرحلة المجموعات، حيث فاز مرتين وتعادل مرة، فيما صعدت إسبانيا كوصيف من الفوز مرة والتعادل في مباراة والخسارة في أخرى.