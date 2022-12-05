بوكايو ساكا يتحدى فرنسا: تعال إلى إنجلترا

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ينتظر عشاق الكرة العربية والعالمية مباراة من العيار الثقيل في دور الـ8 والتي ستجمع منتخبي فرنسا وإنجلترا مساء يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة، ويضم المنتخبان تخمة من نجوم الصف الأول في أفضل الدوريات الأوروبية، وخاصةً دوريات “توب 5”.
وصعد المنتخب الفرنسي بعد تفوقه أمس الأحد على منتخب بولندا بنتيجة 3-1 في مباراة شهدت تألق الثنائي كيليان مبابي نجم اللقاء والمهاجم أوليفيه جيرو.
بينما صعد منتخب إنجلترا إلى الدور نفسه بالفوز العريض على منتخب السنغال (أسود التيرانجا) بثلاثية دون رد.
وبعد الفوز الإنجليزي العريض أمس، على السنغال، بثلاثية، حذر وتحدى النجم الإنجليزي منتخب فرنسا، في تغريدة له، أمس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وكتب: تعال إلى إنجلترا.