بوكو حرام تقتل 17 راعيًا وتسلبهم ماشيتهم في نيجيريا

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أقدم عناصر من جماعة بوكو حرام على قتل 17 راعيًا، وسلبوهم ماشيتهم بعد الاشتباك معهم بولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا، وفقًا لما نقلته فرانس برس، عن أفراد من ميليشيا للحماية الذاتية.
وقال أفراد الميليشيا: إن مسلحين هاجموا السبت الماضي مجموعة رعاة كانوا مع ماشيتهم في حقل بالقرب من قرية إيرامني في منطقة مافا.
وأفاد زعيم الميليشيا باباكورا كولو قائلًا: قتل 17 من الرعاة في الاشتباكات وتم الاستيلاء على ماشيتهم”، لافتًا إلى أن الرعاة قاوموا لكن المهاجمين فاقوهم عدة وعددًا.
كما أكد إبراهيم ليمان العضو في الميليشيا الحصيلة، مشيرًا إلى أن الجهاديين شنوا الهجوم من معسكراتهم في غابة غاجيغانا القريبة التي انتقلوا إليها بعد أن أجبرهم مقاتلو تنظيم “داعش” والجيش النيجيري على الخروج من معقلهم في غابة سامبيسا.
وانشقت جماعة تنظيم داعش ولاية غرب إفريقيا عن بوكو حرام عام 2016 لتصبح القوة المهيمنة في المنطقة التي تشهد نزاعات منذ فترة طويلة/ كما هيمن تنظيم “داعش” على مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تحت سيطرة بوكو حرام بعد مقتل زعيمها أبو بكر شيكوي فيمايو من العام الماضي.