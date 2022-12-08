بوكيتينو يدافع عن مبابي: محق في غروره

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أكد ماوريسيو بوكيتينو مدرب فريق باريس سان جيرمان السابق، أن النجم الفرنسي المتألق كيليان مبابي لطيف للغاية.
وقال ماوريسيو بوكيتينو: إن مبابي ربما يكون مغرورًا وهذا أمر طبيعي للاعب وصل لهذا المستوى في سن مبكر لكن هذا الغرور لا يتحكم فيه.
أنهى نجم منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، كيليان مبابي الجدل الذي أُثير خلال الساعات الماضية بشأن غيابه عن مواجهة إنجلترا.
وأكدت صحيفة “لو باريزيان”، أن مبابي شارك في المران الجماعي لمنتخب فرنسا، مساء أمس الأربعاء، لتتأكد جاهزيته لمواجهة المنتخب الإنجليزي في دور الثمانية من مونديال كأس العالم 2022.