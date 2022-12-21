بوليتيكو: أمريكا ترى أن أوكرانيا تمر بلحظة خطيرة

قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن، تعتقد أن أوكرانيا تمر الآن بلحظة خطيرة وأن الوضع في الشتاء يمكن أن يصبح أكثر يأسًا.

وتابعت نقلًا عن مسؤول أمريكي قوله: يتفق المسؤولون في إدارة بايدن على أن أوكرانيا تمر بلحظة خطيرة، ومن المرجح أن يصبح الوضع على الأرض أكثر يأسًا في الشتاء حيث تطلق روسيا المزيد من الصواريخ على الجيش الأوكراني والبنية التحتية الحيوية.

ووفقًا للمسؤول الأمريكي، فإن هذا سيجبر المزيد من الأوكرانيين على الانتقال إلى مناطق أخرى من البلاد أو في الخارج.

أمريكا لا تبحث عن حرب مباشرة

ونقلت الصحيفة عما وصفته بأنه مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن أمريكا لن تقدم على إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا في أي وقت، مضيفًا: لا غدًا ولا الشهر المقبل ولا العام المقبل.

وتابع: لقد أوضح الرئيس أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا مباشرة، لا غدًا ولا الشهر المقبل ولا العام المقبل، وأننا سنرسل عوضًا من ذلك، معدات عسكرية وأسلحة متطورة بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها.

وشدد في الوقت نفسه على أن أمريكا لا تبحث عن مواجهة مباشرة مع روسيا، وعلى أن هذا الموقف لن يتغير حتى بعد زيارة فلاديمير زيلينسكي القادمة إلى واشنطن في 21 ديسمبر.

وأردف: نحن لا نسعى إلى الدخول في حرب مباشرة مع روسيا، ولن يتغير شيء في هذا الصدد غدًا.

زيلينسكي في واشنطن

ويُذكر أن البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيزور واشنطن، اليوم الأربعاء، للقاء الرئيس جو بايدن وإلقاء كلمة أمام الكونغرس.